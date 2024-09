Eloy Alonso, alcalde de Castrillón: "Lo que pedía Vox sobre la normalización lingüística no forma parte del pacto"

Eloy Alonso Prieto (1966), alcalde de Castrillón por el PP desde junio de 2023, se las prometía felices este viernes: había hecho las maletas para coger unos días de vacaciones –las primeras desde que tomó posesión del cargo– y su plan era iniciarlas en cuanto finalizase el Pleno municipal convocado para esa mañana. Su plan no ha cambiado, está de vacaciones en algún lugar de la costa del Mediterráneo; pero Vox le ha metido un bulto inesperado en el equipaje: la ruptura del acuerdo de gobierno. El Alcalde ha apagado el móvil político, pero acepta una llamada de este diario por el teléfono particular para hablar de la crisis que ha abierto el partido que hasta el viernes era su aliado en el gobierno castrillonense. Vox, por su parte, declinó que sus ediles de Castrillón sean entrevistados "hasta que se calmen las aguas".

–¿Dónde se encuentra en estos momentos?

–En carretera, sin un plan de viaje definido.

–¿Ha dormido bien o tuvo pesadillas con Vox?

–Dormir, dormí; pero es cierto que es imposible quitarse de la cabeza lo acontecido en las últimas horas. Trataré de acabar de digerirlo durante estos días de descanso.

–¿Cómo se enteró de la decisión de Vox de romper el acuerdo de gobierno en Castrillón?

–Al acabar el Pleno del viernes pasé por el despacho y tenía una carta de Vox encima de mi mesa referida a ese asunto.

–¿Y nada en el Pleno o en las horas previas le anticipó lo que iba a ocurrir?

–En absoluto.

–Remontándonos unos días atrás, tras el "toque de atención" de Vox por la puesta en funcionamiento de un servicio de Normalización Lingüística, ¿hizo usted algo para aplacar el enfado de sus socios de gobierno?

–Hablé muchas horas durante la semana con ellos, especialmente con el portavoz; lo normal en estos casos. Tenemos muy buena relación personal y hablamos del tema, por supuesto, como hemos hablando de otras cosas durante el mandato. Y no solo yo, también más personas del gobierno.

–Pero ya se ve que para poco valió ese diálogo.

–Vamos a ver: el PP y Vox suscribimos un acuerdo programático pero ambos partidos no somos iguales. Lo que el PP dice –y al texto del documento me remito– es que en ese acuerdo no consta en ningún punto la renuncia al servicio de Normalización Lingüística. Y Vox, al parecer, dice otra cosa.

–¿Hasta qué punto cree que la última palabra sobre la ruptura la ha tenido Vox Castrillón?

–A mi entender, ésta no es una decisión local sino que forma parte de la dinámica de Vox de ruptura de pactos. Pienso que hubo presiones "de arriba".

–¿Y los suyos "de arriba", qué le han dicho?

–Nada, porque apagué el móvil al poco de acabar el Pleno, salí de viaje y no he llamado a nadie. Imagino que tendré cientos de mensajes.

–¿Cuál es su posición con respecto al asturiano?

–La de la Ley de uso y promoción del asturiano de 1998.

–Esa es la posición oficial de su partido, lo que le pregunto es si está a gusto dentro de ese traje.

–Yo soy asturiano y me gusta que nuestra cultura esté protegida, pero estoy en contra de la obligatoriedad y de la imposición. El que quiera hablar asturiano, que hable. Pero a mí, que no me obligue nadie.

–Antes del conflicto por el asturiano, ¿cómo era la relación con los ediles de Vox?

–Buena, más allá de leves y lógicas discrepancias. Lo fundamental para entenderse es la relación personal y esa es excelente. Y quiero recalcar que gracias a ese entendimiento el pacto de gobierno estaba siendo útil y beneficioso para Castrillón.

–Por ejemplo...

–Después de dieciséis años de gobierno de la izquierda, sacamos adelante un presupuesto que está facilitando sacar el concejo de la Edad de Piedra, que era donde estaba.

–¿Teme que esa acción de gobierno sea ahora torpedeada?

–No me preocupo de lo que no puedo controlar; en eso no gasto ni un minuto de energía. Con o sin Vox, seguiremos trabajando por los vecinos, como hasta ahora. Desde luego, lo que no vamos a entrar es en guerras políticas.

Suscríbete para seguir leyendo