Así se juega al "fútbol andando", balompié para cincuentones en Salinas

El "fútbol andando" ha llegado a la comarca con el apoyo de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias, que colaboró en la organización de un torneo en el club Espartal de Salinas en el que participan 28 equipos que juegan, hasta hoy mismo, partidos de quince minutos con descansos de cinco minutos.

Algunos equipos participantes posan después de jugar.

En esta novedosa modalidad de fútbol los jugadores han de ser obligatoriamente mayores de cincuenta años, no pueden correr y deben mantener al menos uno de los pies en el suelo en todo momento. Tampoco pueden tener contacto con los rivales ni marcar gol desde dentro del área. Entre otras reglas, el balón no puede pasar por encima de las porterías, las cuales son de tres por un metros, y los jugadores no pueden dar más de tres toques al balón.

"Llega un momento en el que a los mayores no les da el físico para jugar al fútbol y desde la Federación debemos fomentar el deporte", comentó Carlos García, secretario general federativo. A principios de año, la Federación ya organizó un encuentro en el barrio gijonés de Montevil y ahora duplicaron equipos participantes, pasando de 12 a 28.

"Es una forma de pasarlo bien e igualarnos todos, estemos mejor o peor físicamente", expuso el jugador Francisco Vega, quien también indicó que Salinas es "un punto de reunión perfecto para los futbolistas veteranos".

