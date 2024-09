"En un montaje es muy importante que todo esté a punto y el Palacio Valdés lo permite", dice el productor Jesús Cimarro

Terminan los primeros aplausos y el impulsor del espectáculo "Malditos tacones" –que se estrenó este viernes en el teatro Palacio Valdés, en Avilés– atiende a LA NUEVA ESPAÑA en uno de los vestíbulos del odeón avilesino. Es Jesús Cimarro (Ermua, Vizcaya, 1965), el director general de Pentación Espectáculos, uno de los principales productores privados de España.

–¿Qué tiene Avilés para que haya elegido su teatro como lugar de estreno tantas veces?

–Avilés es un punto de referencia para estrenar en España. Desde hace muchísimos años mi compañía, Pentación, estrena con mucho gusto y con mucha seguridad aquí, en el teatro Palacio Valdés de Avilés: por el tipo humano que se conforma en el teatro, porque se puede estar una semana entera trabajando en los ensayos últimos. Es muy importante que todo esté a punto y esta casa, el Palacio Valdés, lo permite. Por todas esto venimos aquí, porque creo que la ciudad se lo merece y nosotros nos lo merecemos y creo que esa simbiosis es la que funciona.

–Lleva treinta y cinco años en Pentación.

–Treinta y siete vamos a hacer.

–Treinta y siete, vale, pero cuarenta y tantos de productor.

–Sí. Y me alegra estrenar "Malditos tacones", esta obra de Ignacio Amestoy, porque yo estrené a Amestoy exactamente hace treinta y nueve años. Fíjese: "Doña Elvira. Imagínate Euzkadi. La última cena".

–Ha pasado de todo.

–De todo, pero lo que no había pasado es que hubiéramos vuelto a coincidir en un estreno y me alegra mucho que haya sido aquí, en Avilés, y con esta obra, una obra que no es fácil, con mucho contenido y con una historia que está a la orden del día. Más de lo que podamos imaginarnos: los secretos en la familia, los secretos en la vida.

–Después de tantos años, ¿los estrenos le resbalan?

–No. ¿Cómo me van a resbalar? Cada estreno es un mundo, una aventura, y cada vez que estreno, me examino. Lógicamente, yo pongo todos los ingredientes para que se pueda producir lo que se produce en noches como esta: que el público reciba la función en la mejor de las condiciones. Cada noche de estreno es una noche más a anotar en la vida, no sólo de la empresa, si no también en la vida personal de Jesús Cimarro.

–Nunca aspiró a la dirección, a la interpretación...

–No.

–¿Cómo le pilló entonces el veneno del teatro?

–Siempre me ha gustado la organización. Cuando yo empecé en esto a la producción se llamaba organización. Me gustaba estar siempre detrás organizando. Posiblemente sea de los pocos productores en activo que no ha sido nunca ni actor, ni director, ni autor, ni nada de eso.

–De lo que sí que es autor es de "Producción, gestión y distribución del teatro en España", el manual de la producción por excelencia.

–Lo escribí desde la experiencia: desde la práctica a la teoría, que creo que es la mejor manera de acercarse al teatro. Hay que experimentar.

–¿El teatro es buen negocio?

–El teatro puede ser un buen negocio si se utilizan las herramientas empresariales para que lo sea, aunque, como le decía, cada estreno es una aventura. Lo que quiero decir es que no sabes lo que va a pasar y el que dice que lo sabe, miente porque nadie sabe cuál va a ser la reacción del público.

–Es uno de los productores y exhibidores de teatro más impotante del país. ¿Eso cómo se digiere?

–Trabajando todos los días. Mi lema es "trabajo, trabajo y trabajo". Es lo que hay. Trabajo todos los días porque es la única manera. Lo mismo que he hecho el experimento de la dirección del Festival de Teatro de Mérida –llevo trece años dirigiéndolo–. Trabajo, pero trabajo en equipo. Trabajo con un equipo humano muy importante para poder sacar adelante todos los proyectos que me planteo.

–Uno de esos proyectos fue devolver a Victoria Abril a la escena española.

–Ha costado, pero lo hemos conseguido. En Mérida han visto "Medusa", el espectáculo que protagoniza, 32.650 personas, uno de los récords más récords de la historia.

