De manos femeninas: arte hecho por mujeres y propiedad de los avilesinos

Parece barajarse la posibilidad de que la antigua casa-palacio de Balsera se transforme en pinacoteca avilesina cuando sea abandonada por el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón; años ha que la idea de un museo de arte ronda por el consistorio de la villa y quizá, por fortuna, ahora se logre. Pero no es de eso de lo que deseo tratar, si no de algunas obras artísticas de propiedad municipal realizadas por mujeres, que no son muchas pero haberlas haylas. Conozcamos las de tres pioneras

Conjunto escultural "Hombre y mujer". De Margarita ("May") Cavestany Bastida (1921-2016), realizado para la fachada del antiguo ambulatorio avilesino -inaugurado en 1958- a petición de su primo, Fernando Cavestany Pardo-Valcarce, arquitecto del mismo y también artista, que había incluido una escultura (aunque muy diferente) en el alzado de su proyecto. Fue la primera obra de arte de creación femenina que adornó la villa, fue visible para todos y tuvo una historia desgraciada.

Las figuras, "expresivas y dinámicas", representan de pie una mujer (220 x 110 x 30 centímetros) con los brazos elevados y a su derecha un hombre (190 x 120 x 30 centímetros) que pasa su brazo izquierdo por detrás de ella y sube el derecho; esas posiciones de las extremidades superiores llevaron a que chungona y maliciosamente, -dado el edificio que adornaban- se comentara en su momento que la mujer decía "¡Venid hijos míos!", y el hombre añadía "Que yo os mandaré a La Carriona".

«Hombre y mujer» en su emplazamiento original. / Cortesía de Nardo Villaboy

Tras el cierre del ambulatorio fueron cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social al Consistorio avilesino, que las retiró del edificio el 20 de marzo de 2002, siendo alcalde Santiago Rodríguez Vega, y mientras se decidía que hacer con ellas –además de intentar averiguar quién era su autor y de qué estaban hechas– se arrumbaron en el antiguo matadero municipal, donde en 2007 fueron despedazas por unos ladrones en un intento de averiguar así el valor de sus materiales. No se las llevaron, porque son de cinc (ensamblado y reforzado con otros componentes), que posiblemente provino de la Asturiana.

Las fragmentadas piezas, de las que desaparecieron algunas partes, acabaron pasando al taller de restauración que la Escuela de Arte del Principado de Asturias tiene en Valliniello, donde permanecen, ignoro en qué fase. En 2020, tras la pandemia hubo un discreto movimiento popular propugnando que las esculturas se colocasen en los jardines del Hospital Universitario de Avilés como homenaje a los sanitarios, magnífica la segunda parte de la idea y mala la primera pues están diseñadas para colocarse en altura, por lo que sí se decidiese ubicarlas en ese centro su lugar habría de ser una de las fachadas, algo de posible difícil realización entre otras cosas porque la cuestión no dependería solamente de nuestro Consistorio.

Copias de "San Sebastián" y "Potemkin", de Juan Carreño Miranda. Realizadas por una copista oficial del Museo del Prado, la pintora granadina afincada en Madrid Concepción Salinero Forcada (1922-2017), que destacó como autora de retratos y paisajes, y fue recomendada para este trabajo por el entonces director del museo madrileño, el también pintor Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza. El encargo de los cuadros "a tamaño del original" se decidió en la sesión municipal del 30 de julio de 1957, siendo alcalde Francisco Orejas Sierra, aceptándose pagar doce mil pesetas por cada uno.

Retrato de juventud de Concepción Salinero Forcada. / Imagen recuperada de la revista «Medina».

Las copias, de alta calidad, son óleos sobre tela, con figuras de cuerpo entero, el primero, un San Sebastián asaetado (112,3 x 69,5 centímetros) cuyo original se data como de hacia 1656, y el segundo, muy vistoso, representa al primer embajador ruso en la corte española el boyardo Piotr Ivánovich Potiomkin (201,5 x 118,2 centímetros), pintado por Juan Carreño de Miranda en 1681-1682 durante la segunda visita a España del noble ruso.

Las piezas, que se conservan en la casa consistorial avilesina, fueron expuestas en el Centro de Arte y Exposiciones (CMAE) avilesino formando parte de la exposición "Tras la huella de Carreño" que, comisariada por Ramón Baragaño y organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, se realizó en 2014 con ocasión del cuarto centenario del nacimiento del pintor. Ese mismo año el Museo de Bellas Artes de Asturias tuvo como obra invitada el original del "Retrato de Potemkin", prestado por el Museo del Prado.

Busto de Pedro Menéndez de Avilés. Visible en algunas fotografías oficiales y colocado actualmente en el segundo descansillo de la escalera de nuestro ayuntamiento. La pieza fue obra de la escultora gijonesa Delfina Cristina Carreño Menéndez (1924-1991), que firmaba como Cristina Carreño y tiene su historia.

En 1968 se estaba haciendo en Madrid una copia de la estatua de Pedro Menéndez para enviarla como obsequio a San Agustín de la Florida. Conocido este hecho, la escultora, que empezaba su carrera artística, ofreció al Consistorio avilesino un busto de dicho personaje, cediendo gratuitamente el molde para que la fundición madrileña Codina Hermanos realizase un bronce del mismo.

Busto de Pedro Menéndez obra de Delfina Cristina Carreño Menéndez. / Anthony Patrick Greenan

Aceptada la propuesta el 16 de enero de 1969, el original –trabajado en barro– fue entregado por la propia artista al alcalde de Avilés (entonces Fernando Suárez del Villar y Viña), que lo llevó a Madrid para hacer el encargo en la fundición. La obra se completó pronto y en la tarde del miércoles 3 de octubre de ese mismo año la escultora entregaba en la alcaldía dos copias del busto en bronce de Pedro Menéndez de las que era autora; una se destinaría a adornar el salón de Oriente de nuestra casa consistorial (actual salón de recepciones) y la otra se enviaría a las Américas.

La figura en tamaño heroico tiene aproximadamente medio metro de altura, representa a un Pedro Menéndez distinto al que vemos en la escultura que adorna el parque del Muelle, lo que no lo invalida, ya que debemos ser conscientes de que, en realidad, desconocemos el aspecto del personaje, pues no existe ningún retrato al posado del mismo que nos lo muestre.

