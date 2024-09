Marina Rayón, consultora de comercio internacional: "Para una igualdad real, son necesarios referentes de mujeres emprendedoras"

Marina Rayón (Oviedo, 1983) es emprendedora y fundadora de la consultora Wingstosell (significa alas para vender), una consultoría de comercio internacional que ha cerrado negocios en Europa, América, Asia y hasta en Oriente Medio. Habla inglés, francés, italiano y chino mandarín, que aprendió en la Universidad de Zhejiang, con una beca del antiguo Idepa (ahora Agencia Sekuens) para cursar el Master Idioma, Cultura y Negocios en China. Marina Rayón fue una de las participantes en la jornada de los Cursos de La Granda titulada "Iniciativas para fomentar el emprendimiento femenino", dirigida por Montaña Rodríguez-Ovejero.

–¿Cuándo decidió lanzarse y crear su propia empresa?

–Con el covid nos metieron a todos en casa. Yo llevaba viajando dieciocho años, llegaba a casa el sábado para poner la lavadora y el lunes volvía a salir. Era una vida de comercio internacional y negocios por todo el mundo. Hacía tiempo que le daba vueltas a la cabeza pensando en crear mi propia empresa. Mi andadura profesional la había iniciado como autónoma, llevando empresas españolas o mexicanas a negociar a China. Me encargaba de la negociación, de preparar la agenda comercial y todos los trámites, me gustaba mucho. Luego probé en una pyme (pequeña y mediana empresa), lo que me dio un conocimiento buenísimo de cómo se hacen las cosas en fábrica, cómo se crean, cómo se trabajan, cómo se venden. Y luego trabajé en una multinacional, que me dio la visión de cómo se trabaja en las grandes empresas, las herramientas que utilizan para la expansión internacional. Era como un círculo cerrado.

–Y llegó el covid.

–Sí. Yo estaba entonces en la multinacional, que envió a la mitad de la plantilla al ERTE y la otra mitad quedamos trabajando y haciendo lo de cada uno y la labor de los que estaban en casa. Pero eso me permitió reflexionar internamente y pensé que había llegado mi momento, que tenía experiencia adquirida, contactos, ganas de hacer las cosas a mi manera y buscar proyectos que me motivasen. Y decidí dar el salto. Soy ese perfil de "el covid me cambió la vida", profesionalmente hablando.

–Se lanzó con el mercado internacional cerrado.

–Sí, pero tenía mucha seguridad en que el modelo de negocio iba a funcionar; mi entorno laboral me apoyaba, y cuando lo comentaba me decían que era factible.

–¿Qué es lo que más miedo da a la hora de emprender?

–Pues creo que el primer proyecto, empezar a rodar. Afortunadamente, cuando anuncié que empezaba por mi cuenta tuve mucha respuesta y pude evaluar los proyectos que me podrían encajar mejor y escoger. Pero es cierto que tenía una buena red de contactos, y supongo que no es lo mismo que cuando empiezas de nuevas.

–Tenía contactos y varios idiomas en su currículum, hasta el chino mandarín. ¿Cuándo lo aprendió?

–Ya hablaba tres idiomas y me parecía que una experiencia en Asia me iba a diferenciar para conseguir un mejor trabajo. La verdad es que en aquel momento tenía varias ofertas de trabajo o la beca del Idepa, y cuando me la concedieron no lo dudé. En aquel momento trabajaba como traductora y compaginé trabajo y estudios. Me gustó mucho. Aprendí el idioma, la cultura, la forma de negociar.

–Pero debe ser dificilísimo.

–Bueno, es distinto. Hablar otros idiomas te ayuda a aprender un cuarto, pero dicen que el chino se localiza en la parte matemática del cerebro, no en la del lenguaje, así que es como aprender de cero. Tuve la suerte de estar en una ciudad en la que salías del campus universitario y nadie hablaba inglés, solo hablaban chino, y eso fue muy bueno para aprender. Salía por las tardes y me mezclaba con la gente. Al principio me arreglaba por señas, hasta que fui aprendiendo, y estudié muchísimo.

–Conocer muchas culturas facilita hacer negocios, pero ¿encontró muchos obstáculos por ser mujer?

–Hay muchas diferencias entre culturas en todo. En la incorporación de la mujer a puestos de decisión se ha avanzado muchísimo, aunque aún nos falte camino. En mi sector, cuando empecé no había ni un solo referente mujer en comercio exterior. Era difícil verte reflejada con otra persona, pero creo que el día que nos hagan las mismas preguntas si fuéramos hombre o mujer, creo que será cuando alcancemos de verdad la igualdad. O que una asociación femenina como es FEDA, a cuya junta directiva pertenezco, no sea necesaria, será porque hay una igualdad real. Mientras tanto, es importante seguir aportando visibilidad y referentes de mujeres que son emprendedoras, que tienen negocios, para que las que vienen detrás tengan una guía.

–¿Qué país le ha resultado más complicado para hacer negocios por ser mujer?

–Seguramente los países árabes. De los que yo trabajé, Irán me pareció un país complejo. No estás en igualdad de condiciones a la hora de negociar. Si tú estás en una reunión a cuarenta grados y tu interlocutor está en manga corta y tu completamente cubierta, porque es obligatorio desde que te bajas del avión, parece una tontería pero tú tienes un calor exagerado comparado con el que tienes enfrente. A la hora de ir a comer, era difícil sentarse a la misma mesa con los hombres porque en general eso no se suele hacer. Es verdad que el acogimiento y el trato que recibí por los hombres con los que negocié fue espectacular, porque ellos tienen esa deferencia y hacen excepciones para hacerte sentir parte de la negociación, pero hay una dificultad añadida que es importante.

–Ahora que le conocen, será diferente.

–Sí. He cerrado negocios en todo el mundo con independencia de la dificultad que tenga. Por ejemplo, me dicen que se encuentran con muchas dificultades para negociar en China, lo que es cierto porque cuando tú no hablas su idioma y no conoces su cultura, no se suelen abrir a negociar de la misma forma que si lo haces. La primera media hora les gusta hablar de su país, de tu experiencia allí... Parece una tontería, pero la beca que hice con el Idepa, era en aquel momento en la tercera mejor universidad en el ranking de China, y eso hace que te consideren alguien como mínimo inteligente por estudiar allí. Eso ya me da una entrada para la conversación, y además, al hablar su idioma, ellos quieren saber sobre ti, tu familia... Un alemán se sienta y ve los números, pero no te va a preguntar por tu vida. Las culturas son muy distintas, y conocer la generalidad de cómo se comportan en un país u otro es muy importante, más allá de los elementos de negociación internacional. Muchas veces no se cierra un negocio por precio, sino por confianza.

–Con su experiencia internacional y su visión global del mundo, ¿cómo ve Asturias?

–Poco a poco está empezando a salir al exterior. Tiene mejores comunicaciones y un potencial absolutamente enorme. Creo que tenemos muchísimo camino por hacer, que si se hace de una manera sostenible, evitando errores que se han cometido en otras comunidades, pues es uno de los mejores sitios en los que vivir. He vivido en muchos países del mundo durante quince años, y si uno encuentra su camino profesional, Asturias es espectacular para vivir.

–¿Y Avilés?

–Era la gran desconocida, pero se ha hecho muchísimo trabajo para visibilizarla. Es una ciudad muy agradable, con un centro precioso, está muy cerca del aeropuerto, de Oviedo y Gijón, núcleos habituales de trabajo para quienes vienen de fuera, tiene puerto... Es un enclave muy interesante para seguir desarrollándose y ser un referente. Cada vez vengo más para hacer negocios, lo que antes no me pasaba. Muchas empresas son de aquí y están en el mapa, y es una ciudad muy asequible para establecerse y para hacer turismo. Y no es cara. Tiene muchos atractivos para que inversores extranjeros y turistas se establezcan en Avilés como punto neurálgico y de aquí moverse por toda Asturias.

–Está acostumbrada a vender en el mundo. ¿Qué hay que hacer para "vender" una ciudad?

–Creo que es fundamental la planificación previa. A qué público te quieres dirigir, si quieres vender una ciudad europea para multinacionales, o para pymes, o para el turismo; esa planificación es esencial. A veces creo que se pasa por alto, porque no es lo mismo tratar de atraer a una multinacional, para lo que se debe hacer una buena agenda de posibles inversores extranjeros, planificando la agenda de trabajo y también de ocio, que conozcan una ciudad tan bonita y su calidad de vida. La estrategia previa es clave, saber lo que se quiere.

–Uno de los grandes problemas de Asturias es captar talento. ¿Ocurre en otros países?

–No. Hay sitios que lo hacen muy bien y atraen talento porque tienen oportunidades laborales, programas de conciliación, un entorno que permite disfrutar del deporte, del tiempo de ocio....

–¿Es más importante ahora la calidad de vida que el salario?

–Creo que sí, y cada vez más. Y para las generaciones que vienen detrás, todavía más. Que el entorno laboral sea agradable, que puedas tener facilidades de conciliación cerca del trabajo, que puedas hacer deporte tras el horario laboral, espacios de coworking para relacionarte con otros emprendedores y mejorar tu negocio... A día de hoy son más importantes que el salario puro y duro, que es verdad que es muy importante, pero los estudios que hay ya revelan esas preferencias. Y mire, Avilés tiene un grandísimo potencial en ese sentido, porque se puede salir de trabajar y en cinco minutos estar en la playa o en el medio rural, o caminando por el centro puedes resolver cuestiones del día a día en muy poco tiempo. Y eso cada vez se valora más. Aquí hay empresas que ofrecen una carrera profesional, y si además tienen un entorno como éste... Esto es clave a la hora de "vender" la ciudad.

–Hay muchas mujeres emprendedoras mayores de 40 años y sin experiencia laboral previa. ¿Qué les aconsejaría?

–Primero les felicitaría por atreverse a tomar la decisión, porque seguramente llevarán mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza pensando en emprender. Es un acto de valentía. Y les diría, sobre todo, que se rodeen de referentes, que hay muchísima gente dispuesta a contar su experiencia, a compartir contactos, y aprovechar esa solidaridad que van a encontrar en otras mujeres y también en hombres. Que les pidan consejo, porque aunque tengas muy clara tu idea de negocio y te lances, no hay nada como escuchar a quienes lo han hecho antes que tú. Evidentemente, es bueno tener un mínimo colchón económico para empezar, pero depende también del modelo de negocio que vayas a emprender. Y hacerse todo el recorrido por las instituciones para saber qué programas y qué tipo de ayudas hay, porque no todo vale, pero siempre reciben buenos consejos y ayudas porque cuentas tu modelo de negocio y que te digan: te va a ir bien, vente aquí, vete allí... Que no estén solas.