Avilés, la cantera de talentos cumple 18 años: 156 emprendedores ya han generado 350 puestos de trabajo

Samuel Méndez López es avilesino. Tiene 23 años y sabe muy bien por dónde quiere lanzarse a la aventura empresarial, aunque le faltan datos que espera obtener a lo largo del Clinic Joven Emprenda que acaba de comenzar. Estudió filosofía y está acabando un máster de administración de empresas mientras realiza un postgrado en coaching ejecutivo e inteligencia emocional. Mezclando todos estos ingredientes, su proyecto: "Quiero llevar la filosofía al mundo del coaching; es decir, aplicando herramientas y metodologías filosóficas. Esto vale para el bienestar y para la mejora del rendimiento en cualquier área profesional. Es un prototipo y ahora tengo que desarrollar el proyecto", decía ayer el joven.

Otro aventurero, Jonathan Casal, en este caso de 39 años, uno de los pocos que han dejado participar en el Clinic pese a superar el umbral de los 35 años marcado. Su proyecto: un hotel cápsula, que en Asturias no existe por el momento. "No queremos ese tipo de nave espacial que se compra en China y se instala aquí, no. Buscamos algo más confortable", dijo. La idea sería montarlo en Gijón con dos socios más, y con un total de 28 cápsulas (catorce dobles) en un entresuelo. "Yo trabajé en la construcción, ya fui emprendedor, y en base a esto y a viajes que hemos realizado nos animamos con este proyecto", explicó