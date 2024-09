El cantautor luanquín Flaco Rodríguez se mete en la final del concurso "sabinero" de Úbeda

Flaco Rodríguez no puede parar de sonreír. No es para menos. El cantautor luanquín, ganador del premio a artista revelación en los AMAS, ha sido seleccionado para la final del certamen internacional "Sabina por aquí", un concurso que sirve para honrar la figura de Joaquín Sabina, una de las mayores leyendas de la música en castellano. El 14 de septiembre el gozoniego tendrá que viajar a Úbeda, lugar de nacimiento del "hombre de las 500 noches". Será su primera vez y la excusa para conocer la ciudad no puede ser mejor. "Tengo muchísimas ganas de aterrizar allí y respirar todo el aire sabinero", reconoce.

"Soy un gran seguidor de Sabina, para mí no hay un compositor como él en toda España", confiesa Rodríguez, que el año pasado se enteró de las citadas jornadas, que rinden tributo al cantautor. "Al verlas no lo dudé y pensé: ¿Por qué no presentarme?" Dicho y hecho. Cámara en mano, grabó dos de sus canciones, "Todo nos rodea", su último single, y "El parque", tema que forma parte del próximo álbum del gozoniego; y, cómo no, un tema de Sabina, "Siete crisantemos". "Es una canción muy poco conocida, pero que a mí me encanta", puntualiza.

Ahora tendrá que defender sus canciones encima del escenario, algo que le motiva especialmente. "Me siento un afortunado por poder mostrar mis canciones ante un público que venera a alguien como Sabina", señala el luanquín, que destaca la apuesta de la ciudad para dar espacios a los cantautores. "Poder visitar Úbeda en calidad de finalista del certamen es un verdadero placer", indica el cantante.

Sobre la mesa, además, está la posibilidad de grabar una maqueta en el estudio privado de Sabina, además de un premio en metálico de mil euros. "Voy con mucho cuidado, porque para mí la canción como género es una cosa muy seria. Creo que hoy no se toma tan en serio como se debería, pero yo voy con mucho respeto y cautela", explica Rodríguez, que ya cuenta los días para hacer las maletas y plantarse en tierra jienense. "Tengo muchísimas ganas de conocer el sitio y visitar el certamen. Lo que más me apetece es respirar todo el aire sabinero que debe de tener el lugar", apunta. Ahora, le toca defender su arte sobre el escenario para superar a los cuatro finalistas y traerse para Luanco el reputado premio.

