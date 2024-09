Mariano Barroso abre la Cátedra de Cine de Avilés: "Es tiempo perdido resistirse a lo que traen las plataformas"

El director de cine Mariano Barroso –tres premios Goya, más de tres décadas de carrera cinematográfica, ahora escribiendo el guion basada en la novela de Fernando Aramburu "El niño"– abrió ayer el curso lectivo de la Cátedra de Cine que promueven al alimón el Ayuntamiento de Avilés y la Universidad de Oviedo. Por eso estaba en el salón de actos del Centro de Servicios Universitarios la alcaldesa Mariví Monteserín y también su concejala de Cultura, Yolanda Alonso.

Barroso, sobre la tarima, y a preguntas de la periodista avilesina Paula Ponga –subdirectora de la Cátedra–, defendió las novedades que llegan a la industria del audiovisual por parte de la exhibición "in streaming" (distribución digital de contenidos multimedia). Dijo, en este sentido: "Es tiempo perdido resistirse a lo que traen las plataformas", destacó. Barroso trabajó durante algo más de un año en Netflix. Estuvo al frente de su programación en España y en Portugal. "Esta resistencia es muy llamativa, sobre todo en nuestro país", señaló antes de dividir a los creadores en dos grupos: los que buscan en las novedades digitales "nuevas herramientas para contar historias" y los que echan de menos los cines como los de antes.

"Me da la sensación de que la gente del cine analiza este asunto con cierto elitismo", añadió. Y recordó los tiempos en que la oposición era entre el cine y el vídeo: "Decían que el vídeo nunca iba a lograr la calidad del cine y ahora, a veces, se pueden ver películas mejor en casa que en una sala", anotó. "Además, se da la circunstancia de que hace sólo unos años había que esperar meses para ver la última de Ridley Scott en España, aunque supiéramos que la acababan de estrenar en Nueva York. Ahora, un señor en una aldea de Pontevedra puede ver la última película de cualquiera a la vez que uno de Los Ángeles".

Barroso destacó también que las plataformas lograron salvar "la industria de lo audiovisual de la piratería". Señaló que "no hace demasiado" de lo que se trataba era de que el espectador se jactara de "las dos mil películas que tenía en sus discos duros, aunque no le diera tiempo a verlas, aunque estuviera delinquiendo". Recordó que las campañas contra la piratería no sirvieron para nada, que la venta de CD’s estaban a la hora del día. "La piratería cayó en picado pagando sólo doce euros al mes". Otra de las ventajas que Barroso adjudicó a la exhibición digital es "que nunca ha habido tantas producciones como ahora", pero aclaró: "esto no quiere decir que no haya desempleo".

Suscríbete para seguir leyendo