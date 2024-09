"Lo ‘cool’ ahora son los jóvenes a los que les gusta el rock"

Alejo Stivel es una de las cabezas de cartel del nuevo festival Graceland que se desarrollará en el pabellón de La Magdalena de Avilés en octubre. Stivel es la voz de "Tequila", tiene un proyecto en solitario y además cuenta con una dilatada carrera como productor musical. Recientemente ha escrito su autobiografía, que presentará este jueves a las 20.30 horas en el bar Prestoso del Parche.

–¿Qué tiene preparado para el concierto de Avilés?

–Una gran fiesta de rock and roll.

–No esperaba menos.

–(Risas) Una gran fiesta. Mi propuesta siempre va por el mismo lado y consiste en pasarlo bien, olvidarnos de los marrones cotidianos, disfrutar de un rato de intensidad juerguística, emocionarnos, reírnos, saltar, cantar, bailar y quedar exhaustos.

–Viene a un festival nuevo en Avilés, que recupera el rock por si había que recuperarlo en estos tiempos que corren…

–Recuperar no creo, pero sí mantenerlo.

–Eso es.

–La iniciativa de Marta y Dani, que son los generadores de esta propuesta, pretende mantener la llama viva. Recibir la antorcha olímpica y pasarla en esa tierra tan maravillosa que es Asturias y celebrar un festival en el que participamos diferentes generaciones. Está Ariel [Rot]; estoy yo; están nuestros hijos, que podían ser "M-Clan"; y los nietos, que podían ser "Los Zigarros". La verdad es que estamos muy ilusionados porque la mayoría de los festivales suelen ser de electrónica, de la llamada música urbana y los que quedan son de indie. El rock clásico no suele ocupar mucho espacio en festivales, pero esta iniciativa hace que se mantenga la llama viva del rock.

–"Tequila" fue precursor de un movimiento muy prolífico del rock en español.

–La verdad es que eso es cierto.

–¿Y qué va a traer a Avilés? ¿Sonará "Tequila"?

–Todo lo que la gente quiere oír se lo voy a dar, soy muy complaciente con mi público. No soy de esos artistas que dicen "te vas a quedar sin oír esa que tanto quieres". Acabo de sacar un single cantado a dúo con Joaquín Sabina que se llama "Yo era un animal", que va a caer también. Algunas otras de mis discos en solitario y todos los éxitos de "Tequila" van a estar, claro.

–¿Tendremos "Salta"?

–Sí, claro. Si no hago "Salta" en el concierto me fusilan, me gusta dar titulares.

–"Dime que me quieres", también, entiendo.

–Si no la toco me torturan.

–Dímelo.

–¿El qué?

–Dime que me quieres.

–(Risas) Tendríamos que conocernos un poco más. Va a ser un viaje por toda la trayectoria. Canto canciones de "Tequila" y de mis discos. Una mezcla de todo.

– ¿Y alguna sorpresa?

–Que la gente no sé si sabe que lo va a pasar bien.

–Tocará en un espacio, que es el pabellón de La Magdalena, que se ha convertido en una nueva sala de espectáculos de Avilés y que hace pocas semanas acogió un festival de reggaeton. ¿Cómo ve ese fenómeno?

–Cada generación necesita tener un estilo para identificarse para distinguirse de la anterior. El rock duró muchas generaciones, varias, y llega un momento que la gente más joven tiene que hacer suya una música que no puede ser la de sus padres y la de sus abuelos, ya bastante duró y seguirá durando. Hay mucha gente del rock que tiene edad de estar en activo y que llena estadios y que consume y disfruta del rock, entiendo que es normal que la nueva generación traiga su propia música. Te diría que lo cool y lo revolucionario ahora son los jóvenes a los que les gusta el rock.

–El otro día vi en la calle a dos chavales con chupas de cuero y parches de grupos de rock y casi me emociono.

–Sí, claro. Ver a un chaval de 18 años que le guste "Led Zeppelin"... tiene que tener mucha onda el tío.

–Tras tantos años detrás como productor, ¿tenía ganas de volver al escenario?

–Durante muchos años no lo tuve presente. Me iba bien detrás del escenario y de los focos, tampoco nunca dije "no voy a volver nunca más, se acabó". La verdad es que según pasaban los años cada vez lo veía más lejos hasta que un día dije "me apetece volver" y eso podía no haber ocurrido nunca, pero me apetecía un cambio, subir otra vez a un escenario y fue un esfuerzo mental importante. Dejar de hacer algo 25 años hace que casi se te olvide, pierdes la forma. Fue una decisión que mantuve durante unos meses quizá en contra de mi psicología; pero a los meses fue como si nunca me hubiera bajado del escenario.

–¿Fue una decisión personal o motivada por amigos?

–Lo consulté con algunos amigos y me dijeron que era buena idea y una amiga me comentó: "Ni se te ocurra, estás loco, vas a hacer el ridículo". Por suerte, se arrepintió y me da la razón.

–Acaba de editar un libro con un título que se las trae, "Yo debería estar muerto".

–Voy a ir a presentarlo a una librería en Avilés.

–Vaya título, ¿no?

–¿Lo leíste?

–Aún no, pero lo tengo en casa.

–Si lo lee lo va a pasar bien, es entretenido.

–Es un autobiografía con un buen gancho.

–Es mi vida y no tengo mucha distancia.

–¿La repetiría tal cual?

–Sí. Bueno, quizás alguna cuestión no.

–¿Cuál no?

–Quizá los excesos que cometí, los minimizaría un poquito.

–¿Hablamos de drogas?

–De drogas y de no dormir, de estar grabando setenta horas seguidas sin dormir... Pero bueno, así fue. Para nada me arrepiento.

–Esta conversación puede ser interminable.

–Seguimos cuando vaya a Avilés.

