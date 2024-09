"Hay documentos en asturiano más antiguos que el Fuero de Avilés", dice el profesor Xulio Viejo

Xulio Viejo, que es profesor titular de Lingüística Asturiana de la la Universidad de Oviedo, participó ayer en la VI Parada "Xira pola oficialidá", lo hizo para explicar la presencia de la lengua asturiana en el Fuero de Avilés, el documento fundacional del concejo (se otorgó en 1085 y se ratificó casi un siglo después, en 1155). "Tradicionalmente, se había pensado que el Fuero era el documento en asturiano más antiguo, no sólo del asturiano, si no también de cualquier dominio lingüístico de la península Ibérica: hoy sabemos que no es así", recalcó. "Hay documentos anteriores al Fuero de Avilés escritos en asturiano, pero sigue siendo un texto, en cualquier caso, de una relevancia significativa", dijo a LA NUEVA ESPAÑA minutos antes de tomar la palabra en la segunda jornada del ciclo de actividades que promueve estos días la concejalía de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Avilés, departamento a cuyo frente está David García.

"El documento, más allá de lo lingüístico, tiene una relevancia histórica muy importante", añadió. Y es que es el acta fundacional del concejo de Avilés y, además, es la primera que otorgaron los reyes a una localidad de la ribera del Cantábrico. "Viene a documentar el nacimiento de Avilés", subrayó. "Además, certifica esa apertura de Asturias al comercio atlántico, pero también abre un período histórico en el que se van a constituir las polas y la Asturias de los concejos", añadió. Y este último punto es principal porque el Fuero, para Viejo, es un documento "escrito por un asturiano, pero plagado de giros provenzales". El provenzal era el romance que utilizaban los juglares y trovadores del sur de Francia.

"El interés del Fuero venía dado por ser uno de los primeros textos en romance, es decir, que rompe con la tradición de escribir en latín, pero tiene la particularidad de mezclar rasgos lingüísticos: unos claramente asturianos y otros claramente provenzales. A partir de ahí, el análisis filológico es complicado. La hipótesis tradicional era que el escribano es provenzal, pero trata de escribir en asturiano como buenamente puede; hoy parece que la película era al revés: la base es asturiana, pero tiene rasgos provenzales".

