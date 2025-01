Deseos para un Avilés "de calidad y con calidez"

Una apuesta por el suelo industrial, espacios de aprendizaje y ocio para los jóvenes y para los mayores, solidaridad para quienes sufren problemas acuciantes, proyectos para atraer población, un impulso a la investigación y el conocimiento, una apuesta por los músicos de la ciudad y el enraízamiento definitivo de programas culturales asentados en el calendario avilesino sin perder de vista a entidades señeras como la Nueva Rula o la Junta de Cofradías de la Semana Santa, que anhela su reconocimiento como fiesta de interés turístico regional. Estos son solo algunos de los deseos expresados por representantes de la sociedad avilesina del ámbito empresarial, de la enseñanza, de la hostelería, del deporte, de la literatura, de la sanidad, de la investigación, de la psicología y de la gestión cultural, entre otros, a quienes LA NUEVA ESPAÑA ha dado voz. Para una ciudad como Avilés, "llena de arte, historia y devoción", también piden estos 25 vecinos una mayor coordinación para superar estigmas sociales como el de las drogas, una apuesta decidida para celebrar el centenario del nacimiento de un ilustre de la villa como Julián Orbón o, en el ámbito internacional, "paz en Ucrania y en Oriente Medio". Tampoco se olvidan los avilesinos de la "salud, alegría y cariño" como realidades que imperen los próximos 365 días. Y se repite la petición de un impulso a la actividad económica y la apuesta por la innovación, sin olvidar una atención sanitaria "de calidad y con calidez".

1. Agustín Hernández, peluquero

«Desearía que en Avilés no cierren más negocios, que sigamos dándole luz y vida a las calles para que estén llenas de gente. También pido salud, pero sobre todo salud mental para que en 2025 todos vivamos un poco más felices y no haya más acoso, violencia y/o suicidios. Por un 2025 lleno de nuevas oportunidades laborales para nuestros jóvenes. Por un 2025 lleno cariño hacia nuestros mayores. Por un 2025 en el que podamos vivir en paz».

2. Ramón Álvarez, gerente de Nueva Rula de Avilés

«Deseo que soplen vientos favorables para que la rula de Avilés sea la lonja española de referencia en sostenibilidad e innovación y que su marca de calidad ‘Pescado de Confianza- Alimentos del Paraíso Natural’ se distinga en todos los mercados de productos pesqueros. Y mucha salud para la familia pesquera extractiva y comercializadora».

3. Carlos Fernández Mora, presidente de la Junta de Cofradías de semana Santa de Avilés

«Deseo que 2025 sea un año clave para el crecimiento y fortalecimiento de la Semana Santa de Avilés, una tradición que cada vez gana más reconocimiento y prestigio. Sigamos trabajando juntos, con ilusión y dedicación, para consolidarla como un referente cultural y religioso, siempre con la vista puesta en alcanzar la tan merecida Declaración de Interés Turístico Nacional. Esfuerzo, unión y compromiso deben guiarnos en este camino, no solo para enaltecer nuestra Semana Santa, sino también para promover Avilés como una ciudad llena de historia, arte y devoción».

4. Arsenio Valbuena, sociólogo, empresario y prevencionista

«Mi deseo para Avilés de cara a 2025 es una ciudad combativa contra la drogas. Se le pueden pedir muchas cosas al lugar en el que vives, y se le deben pedir. Para tu ciudad, nuestra ciudad, debemos concretar objetivos y metas de mediano recorrido que podamos medir y, sobre todo, que podamos iniciar acciones que están en nuestra mano. Policías diversas, jueces, acciones políticas, coordinación social, espacios de ocio, concienciación el daño enorme del tráfico de sustancias estupefacientes y los estragos de su uso. ¿Podría este 2025 declararse Avilés enemiga de las drogas con hechos concretos? Yo así lo deseo”.

5. Javier Fernández-Font, empresario del sector de las energías «verdes»

«Que de una vez por todas se ponga en marcha el suelo industrial de las antiguas baterías de coque, con todo lo que eso conllevaría de dinamización del tejido económico y social de la comarca; y como empresario del sector de las renovables, quisiera también que todos los techos de esas futuras fábricas se cubran con paneles solares para al autoabastecimiento con energías limpias».

6. Cristina Macia, codirectora del Festival Celsius 232

“¿Conoces la Tardis, la cabina telefónica del Doctor Who? “Es más grande por dentro que por fuera”. Pues así necesitamos los hoteles en Avilés durante el Celsius: una vez al año, coincidiendo con las fechas del festival, los hoteles deberían tener el triple de habitaciones, y así toda la gente que quiere venir al Celsius podría alojarse en la ciudad. Oye, y tampoco estaría de más que pasara lo mismo con los restaurantes de la zona centro. Pero, si nos dejamos de ciencia ficción (cosa que va contra mis principios), lo que necesitamos es que Avilés no cambie. Que siga escapando de la ola de embrutecimiento que parece recorrer el mundo, Que su gente siga siendo acogedora, amable, entusiasta. Que sigan recibiendo con la alegría de siempre a la avalancha de locos y locas de pelo de colores y pilas de libros debajo del brazo. Y que sigan haciendo sitio a los que cada año deciden que van a hacer de Avilés su hogar para siempre.”

7. Covadonga López del Campo, de Broken Roads

“Para el 2025 deseo que la música avilesina resuene por todos lados. ¡Qué importante es para ello que te apoyen los tuyos! Ojalá este año nuevo traiga muchas más ocasiones para mostrar la oferta musical de la Villa.”

8. Carlos Galán, director del Conservatorio de Avilés

“Que el 2025 sea un año de crecimiento, que se abran las puertas de la música con el nuevo conservatorio y que celebremos como se merece el centenario del nacimiento de Julián Orbón.”

9. Emilio Menendez, cantante lírico

“Yo pediria que los políticos fuesen más cercanos a los ciudadanos y que pisasen más la calle y ver los problemas reales de los ciudadanos porque hay más necesidad de la que creemos de todo esto”

10. Natalia Menendez, poeta, directora del IES Carreño Miranda

“En Asturias hay un espacio de aprendizaje y ocio, perfecto para adolescentes, como es Arkuos en Langreo. Una idea similar para Avilés enriquecería muchísimo las posibilidades de aprender y reunirse con personas en la misma edad.”

11. Conchi Vicente, librera

Que el nuevo año nos regale historias bonitas y llenas de esperanza para que todas las familias de Avilés puedan tener una vida de cuento

12. Román Antonio Álvarez, historiador

Para el mundo, que se logre la paz en Ucrania y en Oriente Medio. Para la ciudad, que se avance en la igualdad de oportunidades sobre todo para los jóvenes.

13. Laura Martínez, capitana del ADBA

Te diría que a todo el mundo le deseo que este año nuevo le regale muchas razones para sonreír y que este repleto de salud, alegría y cariño

14. Alejandro Nelson Pelay Rodríguez “Chile”, hostelero

“...por esos momentos vividos y aún así sin falta de recompensas, conseguirás disfrutar de ellos, cada día es más, lo bonito es sentir, amar y seguir adelante cumpliendo nuestros objetivos....brindo por tí, por la Navidad,por cada día que pasa y nos levantamos acentúando el pentagrama de nuestras vidas diciendo....Salud y como no!....Buenos días!!”

15. Susana Fonseca, directora del CIFP Avilés

Que empresas y centros de Formación Profesional colaboremos para diseñar el futuro de Avilés.

16. Antonio Molejón Iglesias. Director-gerente Hospital de Avilés

Desea para Avilés “que la decidida apuesta que esta ciudad está haciendo por la Innovación, posibilite el desarrollo de proyectos que ejerzan un impulso a la actividad económica y social de la ciudad”. Para su hospital, ubicado en la calle de Cabruñana: “Que, además de continuar prestando una atención sanitaria de calidad y con calidez, que nuestros pacientes valoran con un nivel de excelencia, culminemos en 2025 el proyecto de Jardín Terapéutico, proporcionando a nuestros pacientes un espacio que contribuya a su recuperación física y emocional”.

17. Ana Fernández. Sexóloga

“Como sexóloga pediría que se pudiese mejorar la convivencia entre mujeres y hombres, desde la empatía y el reconocimiento de nuestra capacidad de tratarnos bien, que la tenemos, solo hay que aprender a potenciarla”, sentencia. Agrega: “Como ciudadana, lo que más deseo es que nuestros gobernantes se remanguen y contribuyan a limpiar los mares de plásticos y contaminación... Hay que cuidar el planeta, ningún deseo se sostiene sin proteger la naturaleza, que es nuestra casa”.

18. Marisol Delgado. Psicóloga

“Me gustaría que en este 2025 fuésemos capaces de crear entornos más empáticos, respetuosos y emocionalmente saludables para prevenir y reducir la incidencia de trastornos psicológicos”.

19. Pablo Martínez Corral. Historiador y profesor

“Espero que el 2025 sea un poco menos turbulento que el 2024, que mi alumnado cumpla sus metas, que pueda superar sus retos confiando en sus capacidades. Como Historiador, seguir comprendiendo la Historia de esta ciudad que es tan bonita y a la vez compleja, espero que este año 2025, 50 años de la muerte del dictador, podamos acabar con los falsos mitos de la dictadura y recuperar aquella parte de la historia que el tirano enterró en un largo silencio”.

20. Beatriz Ayuso Borges. Presidenta de Aunando Fronteras

“Deseo para 2025 que la solidaridad con las personas no sea algo temporal, sino que permanezca y no olvidemos a los que han pasado y siguen pasándolo mal. Que la ciudadanía refuerce con su iniciativa privada a la necesaria implicación pública en los problemas más acuciantes, pues estoy convencida de que, con proyectos de impacto, podemos conseguir una sociedad más justa y más humana entre todos. No olvidemos nunca a los mayores, la experiencia debemos considerarla siempre, ponerla en valor, para reforzar su implicación en la sociedad. Sin olvidar al apoyo a los jóvenes, por supuesto, ya que son el futuro de nuestra sociedad, e incentivarles a que el trabajo por una sociedad más justa es cosa de todos. Ni más ni menos ellos serán los artífices de una sociedad más integradora de todos y para todos”.

21. Pepa Sanz, cronista oficial de la villa

Mi deseo es que se libere por fin el suelo de baterías la antigua ENSIDESA y vengan a él empresas de alto valor.

22. Ana Lamela, directora del Centro de Empresas La Curtidora

Para 2025, deseo que Avilés se consolide como un referente de innovación, un modelo de colaboración y un motor de nuevos proyectos que impulsen el futuro.

23. Juan Carlos De la Madrid, historiador y escritor

Menos proyectos y más habitantes. O más proyectos para atraer habitantes. Es lo que le pido al año 2025. Por mucha espuma que se lance sobre la realidad, no puede ocultar unos datos siniestros: Avilés vuelve a perder población; Oviedo y Gijón no. Cada año se bate un récord histórico de baja natalidad, ya fallecen el doble de personas de las que nacen. Somos menos y más viejos. Ya que puedo pedir, pido que todos los barrios de Avilés sean como La Grandiella: el barrio de Asturias con mayor proporción de menores de edad.

24.Silvia Argüelles, presidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca

Mi deseo para Avilés y la Comarca para este 2025 Es que se establezcan las oportunidades para una economía más próspera que permita formar una familia a quienes tengan el deseo de ser padres y retornar el talento de nuestros jóvenes que se han tenido que ir fuera, revitalizando la población de Avilés y su Comarca.

25. Iñigo Felgueroso, director gerente del Centro Tecnológico Idonial

Las nuevas tecnologías, sobre todo la Inteligencia Artificial (IA), llegan para mejorar la productividad. Combinarlo con el conocimiento permitirá obtener excelentes resultados e impulsar la industria de manera muy importante. La investigación y conocimiento tienen que ir de la mano.