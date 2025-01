Aliatar llena El Parche de niños indecisos con sus regalos navideños

El príncipe Aliatar fue el gran triunfador del primer día del año en Avilés. Prueba de ello fue la larga cola que esperaba en las puertas del Ayuntamiento para entregar su s misivas al cartero de los Reyes Magos. La ilusión inundaba plaza España, con muchos de los niños ultimando los detalles de su carta. "Todavía estoy un poco indeciso, no acabo de decidirme. A ver si Aliatar me puede ayudar un poco", comentaba Manel Rodríguez antes de sentarse en las rodillas y contarle su problema al ayudante real.

El Príncipe Aliatar con uno de los pequeños que se acercaron a pedirle sus regalos. / Mara Villamuza.

"Yo me he portado genial este año, espero que me traigan todo lo que he pedido", aseguraba Lucía Gómez que, junto a su hermano Samuel, tienen como cita obligatoria todos los 1 de enero ir a visitar a Aliatar. "Hombre, tendremos que venir, ¿si no cómo le mandamos nuestra carta a los Reyes Magos? Mejor así que dejarla en un buzón", apuntaban los avilesinos, muertos de nervios a la hora de hablar con el cartero.

Jesús Artime prefiere dejar a los Reyes Magos que escojan ellos cuál será su regalo. "Soy muy indeciso, así que prefiero que ellos hagan su magia. Seguro que me gusta, son mágicos y lo saben todo", afirmaba el pequeño avilesino, que lucía una camiseta del Avilés debajo de su abrigo. "Te firmaba que me trajesen un ascenso, aunque eso va a estar un poco más complicada", bromeó el niño, gran aficionado de los blanquiazules. "El año pasado me trajeron la camiseta de Natalio, que me hizo muchísima ilusión", comentaba.

El propio Aliatar insistía en la importancia de escribir las cartas. "Nada de decir los regalos de palabra, hay que dejarlo escrito, que así también se practica para cuando os toque volver a clase", señalaba el emisario de Sus Majestades a los niños, a los que regalaba un cucurucho con gominolas para endulzarles la tarde. "Estos días también tenéis que ser buenos, eh, que os seguimos viendo hasta el día 5", bromeaba con los pequeños.

