Castrillón confía duplicar la ejecución presupuestaria del mandato pasado

Mientras el gobierno de Castrillón se afana en cerrar los últimos detalles del presupuesto de 2025, las cuentas de 2024 están muy cerca de completarse. Desde el Consistorio confían en tener una ejecución presupuestaria de récord, algo que en mandatos anteriores no pasaba, y conseguir duplicar la cifra con la que se cerraban otros ejercicios. Aún quedan varias semanas hasta que se debatan las nuevas cuentas, pues el gobierno local se encuentra inmerso esa tarea estos días.

"Ya tenemos los ingresos controlados, serán un 7% mayores que el año pasado. Por eso no hemos tenido la necesidad de subir los impuestos, no hay por qué exprimir a los vecinos cuando estamos recibiendo hasta más dinero. Sabemos también cuánto vamos a gastar en personal, en servicios y en subvenciones, pero aún nos falta hacer un par de ajustes", declaró Alonso al ser preguntado sobre los presupuestos de este 2025, unas cuentas que "sufrirán" para sacar adelante, ya que no cuentan con el apoyo de Vox. "Más fácil no va a ser, eso lo tengo claro. No va a depender de nosotros solo, dependerá de más factores", apuntó el Regidor al respecto del tema. Las cuentas, además, no prevén una gran inversión en infraestructuras, ya que "todavía estamos pagando el proyectos del mandato anterior".

