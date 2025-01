El movimiento vecinal se reivindica: "Pedimos más atención para los barrios como parte esencial de Avilés"

Las asociaciones de vecinos de Avilés han escrito su particular carta a los Reyes Magos. En sus misivas se repiten palabras como "mantenimiento", "mejoras" y "entornos seguros". Demandan también que el Ayuntamiento preste a los barrios la atención que merecen. Quienes además organizan fiestas durante el año demandan "facilidades, apoyo logístico".

En el caso de Versalles, los socios del colectivo "Marcos del Torniello" que preside Antonio Gil solicitan que se amplíen las aceras en un tramo de la calle Reconquista, ahora de un solo sentido de circulación, "para tener un entorno más seguro para los niños que van al colegio". Pero su petición más ambiciosa pasa porque se dote de calefacción al auditorio del centro sociocultural de Los Canapés: "No es de recibo que este centro, donde hay tanta programación, esté sin calefacción. El frío en invierno es insoportable", subraya Gil.

De Versalles al Alto Vidriero, con un colectivo recién nacido que parece tener las cosas muy claras. Al frente del mismo está Alejandra Ferrero. Piden para el año recién estrenado "un cambio de comportamiento de la corporación municipal y de la oposición". "Que tengan más empatía con las demandas y necesidades de los avilesinos y avilesinas, sin importar la zona en la que residan. Pedimos también transparencia no solo en lo digital, también verbal, para que todos conozcamos su labor y no genere desconfianza. Asimismo consistencia y coherencia en los planes, proyectos y promesas, y la ambición para llevarlos a cabo mirando hacia el futuro para conseguir un Avilés mejor y no el conformismo de salvar el presente. Y lo más importante, autocrítica, porque errar es humano, pero lo es más reconocer los errores y enmendarlos", sentencian.

Una calle del barrio del Nodo, el pasado octubre, en obras. | M. VILLAMUZA

Los vecinos de Llaranes agrupados en la asociación "Santa Bárbara" urgen urbanizar Bustiello, barreras sonoras en la calle Gijón, que se cubra la cancha del parque de La Espina, que se busque solución a los problemas de aparcamiento que sufren los residentes "y sobre todo, que el Ayuntamiento mire a los barrios como lo que somos, una parte esencial de Avilés".

Por el Carbayedo toma la palabra Raúl Blanco, al frente de Disfruta Carbayedo: "Pedimos inversiones para mejorar los barrios". "Y la continuidad de la mesa de comercio para seguir defendiendo el comercio local. La potenciación turística d, y la coordinación indispensable para acometer un alumbrado navideño acorde a la ciudad en la que estamos. Nos gustaría menos burocracia y mayores facilidades para la realización de las fiestas populares de los barrios: es indispensable continuar con ellas".

De fiestas hizo mención también Aaron Macías, de Cofella, la comisión de festejos de Llaranes. No se dejan nada en el tintero. Piden la "colaboración y comprensión de la gente": "No somos el paragolpes de nadie, quien crea que lo puede hacer mejor tendrá nuestro apoyo", comienzan la carta. Consideran que estar al frente de una Comisión de festejos "desgasta": "Lo único que produce felicidad es ver a la gente disfrutando". Consideran que sin "colaboración activa" es complicado llegar a Garajes, El Cruce, La Espina, Bustiello o Llaranes Viejo. Demandan apoyos para crecer y lanzan un tirón de orejas al Ayuntamiento desde Cofella: "No pedimos un aumento de subvenciones ni cosas imposibles, ni que lo hagan todo en nuestro barrio, no. Pedimos facilidades, nada más. Apoyo logístico, permisos".

Desde Cofella subrayan, en esta línea: "Las asociaciones somos salud mental, somos turismo, somos acompañamiento y reunión de vecinos y familiares, somos solidaridad, somos trabajo, somos cultura, somos educación infantil, somos ilusión y somos el cajón de votos que venís a pedirnos cuando hay elecciones, somos los que hacemos que las fiestas y los eventos no sean solo en el centro de Avilés, así que creo que no pedimos tanto", confirma Aaron Macías.

En El Nodo también ponen deberes a los Reyes Magos: "Pedimos terminar las obras que están en marcha adecuando el aparcamiento mediante ORA, para residentes, o unir las calles por los fondos de saco. También continuar con las escalares que unen Goleta con el Mirador y completar la acera que sube a la iglesia por la Travesía, hay un tramo en el que hay que andar por la calle".

Para los vecinos de Miranda el año nuevo también trae actuaciones pendientes. Pide el colectivo vecinal que se instale una marquesina en El Alfaraz: "En uno de los laterales de los edificios viejos hay unos bancos donde todas las tardes van las señoras a pasar la tarde, pero siempre tienen que llevar sombrillas o paraguas para taparse del sol", justifican. Bancos para la pista deportiva al aire libre de Miranda es otra petición como también que se arregle el suelo del local vecinal: "Realizamos actividades que requieren mucho movimiento y cada vez está más hundido, el día menos pensado tendremos una desgracia". A los vecinos les gustarían, por otra parte, mejoras en caminos y calles "un poco más limpias".

Los del centro, agrupados en la asociación "Pedro Menéndez", con Pilar Rodríguez al frente, tienen también carta para los Reyes: "Un buen mantenimiento de las infraestructuras que están hechas y un local apropiado para la asociación".

Suscríbete para seguir leyendo