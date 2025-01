Las Meanas, el lugar para "hacer un plan guapo de Navidad"

"Si estás de vacaciones, tienes que pasarte por aquí. Es un plan muy guapo para pasar la tarde estas navidades, yo se lo he recomendado a mis amigos", apunta Miguel García. Él, junto a su mujer, era uno de los visitantes que ayer paseaba por el mercado navideño instalado en Las Meanas hasta el 6 de enero. En sus veinticinco puestos se pueden encontrar desde bisutería artesanal hasta muñecos realizados a ganchillo. "Si alguien necesita un último detalle para el día de Reyes, aquí es el sitio", señala el corverano, quien asegura que ya había mandado un par de fotos a sus conocidos para que se acercasen a Avilés. "Soy muy fan de los mercadillos en general y este me ha encantado", añade.

Arancha Soler y Jimena Blanco se pusieron de acuerdo durante la mañana para dejar a sus hijas en las atracciones que hay al lado del mercado para así, con más tranquilidad, poder curiosear un rato en los diferentes stands. "Con esto estamos todos contentos. Ellas pueden disfrutar un rato, saltar y corretear tranquilas. Nosotras podemos tomar un café y pasear por estos puestos, que siempre están muy guapos", confiesan ambas con un par de compras en la mano. "Yo he comprado un colgante súper chulo que me ha encantado. No pude resistirme", bromea Blanco. Soler, por su parte, se decantó por una pulsera de cuero "que siempre han sido una de mis debilidades".

"Hoy (por ayer) es nuestro último día de vacaciones por aquí, y que menos que aprovechar para hacer aquí nuestras últimas compras", explicaba Clara Muñiz, turista madrileña con familia en la ciudad, a la que llamó especialmente la atención uno de los puestos. "Hay un chico que tiene unos muñecos hechos con alambre que son una ricura, pero no nos caben en la maleta. Tenemos que elegir algo que sea más fácil de transportar", detallaba la joven, que señaló que "cuando llegue a Madrid tengo una cena del amigo invisible, y aquí creo que puedo escoger el regalo ideal. Hay muchas opciones diferentes, espero acertar". "Ya le he dicho a mis amigas que se deberían acercar por aquí el año que viene", sentencia la avilesina, quien espera que este plan de Navidad siga vigente por mucho tiempo.