Lou Marini, exmiembro de los "Blues Brothers", recala en Avilés

El mítico Lou Marini, miembro orginal de "The Blues Brothers", estará en Avilés este 2025. Considerado uno de los trompetistas de sesión más solicitados en saxofón, flauta y clarinete, el artista solista, arreglista y compositor ha electrizado al público con sus sonidos "sensuales, seductores y singulares" en jazz, rock, blues, música clásica y en programas y especiales de cine y televisión. Ha sido miembro de "Blood", "Sweat and Tears", "The Saturday Night Live Band", "The Original Blues Brothers Band" y sus créditos incluyen cientos de álbumes, muchos de los cuales han sido platino. Además, ha grabado con figuras de la música como Eric Clapton, Aretha Franklin, Tony Bennett, Stevie Wonder, Diana Ross, Lou Reed y Frank Zappa, "Aerosmith", "The Rolling Stones", "The Band y Steely Dan", por nombrar sólo algunos. Marini es un miembro original de "The Blues Brothers" desde sus primeras apariciones en "Saturday Night Live", y ha aparecido tanto en películas como en todas las grabaciones y giras. Su último disco, "The last shade of blue before black", se presenta como un homenaje al sonido de "Muscle Shoals" y "Stax Records" e incluye clásicos de artistas como Wille Dixon, James Brown, Jimmy Reed, Eddie Floyd y otros.