Salinas llora a su párroco, don Rafael: "Deja una huella imborrable"

La iglesia de Salinas tuvo que abrir ayer de par en par sus puertas para albergar a todas las personas que quisieron dar su último adiós a Rafael Santos, "Don Rafael", que durante 31 años fue el párroco de la localidad. El funeral contó con una docena de sacerdotes, entre ellos el vicario general de la diócesis, Adolfo Mariño, y estuvo marcado por la emotividad y el recuerdo a una de las personas más queridas en Castrillón.

Asistentes al funeral en la iglesia de Salinas.

"Nuestra presencia aquí es parte de agradecimiento por la vida de Rafael", explicó Mariño, que señaló del fallecido que "tenía dos amores". "El primero de ellos era Dios, por eso hoy he escogido como lectura la del dulce nombre de Jesús. No hay amor más grande que el Dios manifestado como padre y así nos lo revela esta lectura. Ese Dios abrió las puertas de su corazón para enseñarle la religión a Rafael, algo a lo que dedicó su infancia, su juventud y toda su vida como sacerdote", señaló el vicario, que detalló que el segundo amor del párroco eran sus sobrinas. "A pesar de que estaba con dificultades, disfrutaba mucho de cada momento con su familia. Recordaba perfectamente el último encuentro que tuvo con ella, sabía hasta el nombre del restaurante", aseguró. "El tercer amor fue el de la Iglesia, a la que siguió hasta el final de sus días, tanto cuando estaba en activo como estando jubilado. Él se sentía muy hijo de la Iglesia y la quería servir hasta el final de sus días. La última vez que lo vi me dijo que Salinas era su sanatorio, eso denota el amor que tenía a los feligreses del pueblo y como se entregó a su gente", subrayó.

Mariño se despidió de Santos "con esperanza y fe" y pidió a los presentes que no estuviesen triste, ya que "un cristiano no se resigna ante la muerte, porque sabe perfectamente que la última palabra no la tiene la muerte, la tiene Dios, y él quiere que estemos vivos". "Hay gente que dice que todo se ha acabado y no, ahora Rafael empieza una nueva vida, una vida de verdad junto al Señor", concluyó.

Agustín González, actual párroco de Salinas, destacó que su predecesor "se hizo querer y respetar" y recordó que los últimos años "estuvo colaborando mucho conmigo". "Me dijo varias veces que se estaba preparando para su encuentro con Dios desde el conocimiento de que la vida y la muerte forman parte de lo mismo. Hoy se ha hecho realidad lo que tanto deseaba", detalló el González, quien apuntó que ahora Santos "ha atravesado la puerta que lo comunica con otra estancia, el cielo".

Del fallecido recordó que "Don Rafael dejó una huella muy profunda en Salinas y en todas las preguntas a las que ayudó. Fue un sacerdote cariñoso, familiar, servicial y buen compañero, de trato agradable y siempre educado. Fue un gran paisano y sacerdote. Ahora descansa en la ciudad del cielo".

Suscríbete para seguir leyendo