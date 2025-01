Sandra Suárez Berlanga, profesora y escritora: "Aún falta formación en igualdad en el profesorado"

A su faceta como profesora de Lengua suma Sandra Suárez Berlanga un perfil de retratista de mujeres, mujeres actuales, con personalidad, mujeres de hoy en día, que son víctimas de diferentes violencias: la psicológica, la social, la sexual... como refleja en su última novela, "Algodón mágico". Anteriormente publicó "Teatro coeducativo para escolares", que trata de introducir a los chavales en los últimos cambios culturales a través de las artes escénicas.

¿Cómo explicaría usted en qué consiste la coeducación?

La coeducación es la educación en igualdad. Es una práctica que intenta conseguir un ambicioso cambio cultural. Ahora, en la educación, sigue habiendo diferencias entre sexos, no se les trata de la misma manera. Hay que cambiar el foco. Por ejemplo, que se hable igual de los logros de las mujeres y de los hombres. Yo soy profesora de Literatura y veo que hay veces que solo se habla de autores, y no de autoras, que las aportaciones de las mujeres no aparecen. Otra parcela de la coeducación es incidir en los daños que hacen los estereotipos de género. En resumen, se trata de introducir la igualdad en las aulas.

¿Cómo surgió la idea de este libro?

De casualidad. En 2019 me tocó impartir en el instituto de Corvera una asignatura llamada "Artes escénicas" que concluía con una función teatral a final de curso. Esto fue ideal para preparar una obra de teatro sobre algo que, a mí personalmente, me importaba. Esa obra se representó en el Llar de Las Vegas y poco a poco seguí trabajando y creando más obras, que se representaron en otros centros. El teatro es el género literario que mejor funciona en las clases, es el que más le gusta leer a los estudiantes, y como herramienta coeducativa funciona muy bien.

¿Cree que su obra puede llegar a otros centros, tanto de Asturias como de toda España?

A mis compañeras de la asociación "Clavico" (Claustro Virtual de Coeducación) les ha gustado mucho y van a intentar promocionarle para que llegue a cuántas más provincias, mejor. Es una herramienta que sirve para introducir la coeducación y si conseguirnos llegar a más centros mejor. Tres de las obras del libro son comedias, lo que ayuda a que cale mejor en el alumnado y guste más.

¿Cómo es la respuesta del alumnado ante estas propuestas? Quizás haya estudiantes que sean reacios a estos temas.

Los estudiantes más pequeños son los que suelen tener más prejuicios sobre estos temas. Hay que tener bastante mano izquierda para ir desmontándolos. Normalmente lo suelen entender, aunque siempre hay un pequeño reducto de gente que, quizás porque en sus casas les trasmiten ciertas ideas, no logran entenderlo. Muchas veces sacan el tema de las denuncias falsas, para lo cuál les digo que acudan a fuentes fiables, como es la memoria anual de la Fiscalía, y que consulten ahí cuál es la realidad de las denuncias falsas. La mayoría, poco a poco, se pone a investigar para enterarse. Como docentes, nuestro trabajo es fundamental. La sociedad reclama medidas de igualdad para combatir lacras como la violencia de género.

¿Las obras del libro ya han sido representadas alguna vez?

Excepto una todas han sido ya representadas por alumnos. La última de ellas, por ejemplo, se titula "¿Para cuándo el día del hombre?", y en ella habló del 8M. Se explica porqué se debe celebrar un día así y sirve para indicar a los estudiantes que los derechos de las mujeres están en constante peligro, algo que no pasa con los de los hombres. Esa reivindicación tiene una justificación muy importante.

¿Cómo de avanzada está la coeducación en de las aulas?

Está cambiando, porque ya hay leyes que marcan un antes y un después. En Asturias tenemos suerte de que se haya aprobado un decreto que exige a los centros tener un plan de coeducación. Hasta hace poco esas medidas eran voluntarias. Eso sí, no quiero ser triunfalista, porque hay un gran obstáculo para que la coeducación sea real: hace falta formación en igualdad en el profesorado. Desde la Consejería han lanzado un programa llamado "Coeducastur" que intenta ofrecer formación a todo el profesorado, para que así la coeducación llegue a todas las asignaturas. Es algo que debe estar en todas las materias del currículo. Se está mejorando.

