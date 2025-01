"Los jóvenes buscan en Illas un lugar donde vivir, no pasar las vacaciones", sostiene el Alcalde del concejo, Alberto Tirador

«Es verdad que es una buena noticia. Además, es la primera que va a depender del Principado directamente», dice el Alcalde de Illas desde 2007, Alberto Tirador (La Laguna, 1957), al ser preguntado acerca de si la noticia del año en el concejo es la nueva escuelina.

-¿Cómo fue la gestación?

-Fue producto de una conversación con la Consejera Lydia Espina. Ellos me dicen que quieren impulsar y abrir la red de escuelas de 0 a 3 años en todos los municipios y le respondí que nosotros, en aquel momento, estábamos en buena disposición.Pregunta

-Y arrancan.

-Teníamos ya un edificio con lo que la inversión era fácil. Tuvimos que adaptarlo a los requerimientos de las escuelinas. En total, fueron 55.000 euros lo que se invirtió.Pregunta

-¿Había demanda?

-Claro. El Principado había decidido que eso –la demanda– tenía que ser un criterio principal para abrir una escuela como esta. Así que empezamos: das cobertura a esa demanda y haces realidad un proyecto que llevábamos años persiguiendo.

-Porque Illas crece en población, pero poquito a poquito.

-Sí, poco a poco, pero estos pocos al final se han convertido en muchos niños. Vaya: el primer niño que nace en la comarca es de Illas, ¿no? Y en diciembre nacieron otros dos. Es verdad: poquito a poquito. No hablo de aluviones, pero sí de un crecimiento muy importante.

-Me da que este crecimiento es el que asegura este tipo de inversiones.

-Ahora mismo estamos peleando también para abrir un nuevo centro escolar o, al menos, vamos a ampliar el que tenemos con un nuevo edificio. Lo necesitamos.

-¿Eso sería para cuándo?

-Este año. Yo creo.

-¿Estamos hablando de las obras junto al centro de día?

-Eso es. Estamos a tope de niños: tenemos cincuenta, pero como le digo, ahora vienen más pidiendo paso: tenemos la escuelina con cuatro o cinco niños, más dos o tres que se van a incorporar, quiero decir que, bueno, que existe continuidad para ello. Ahora mismo tenemos dependencias municipales, como la biblioteca y demás... las utilizamos como aulas por las mañanas, porque no somos capaces de que albergar a todos con lo que tenemos ahora.

-¿Y qué dice el Principado?

-Se muestra favorable de hacer ese un segundo colegio; en realidad, a hacer un segundo edificio porque el colegio seguirá siendo el mismo.

-¿A qué se debe esta ebullición?

-Insisto mucho en el tema: yo creo que el éxito se debe al hecho de haber posicionado a Illas como un municipio rural con un plan general que permitía este desarrollo, algo que vemos que se frenó en otros sitios, porque tenían planes que inicialmente parecían más ambiciosos, pero más difíciles de realizar.

-¿Y quiénes son los nuevos de Illas?

-Los jóvenes buscan en Illas un lugar para vivir todo el año, no para pasar las vacaciones. Ahora mismo también estamos teniendo gente de fuera, de otros países, que también vienen a vivir.

-¿Puede ser que cubran la vacante de municipio verde de la comarca?

-Claro, evidentemente...

-Avilés es la cabecera, Corvera es más industrial, Castrillón tiene una mirada puesta más a las playas...

-Claro, efectivamente. Estamos en un territorio compartido. Es importante que todos entendamos que estamos en un mismo espacio y que tenemos que compartirlo, sobre todo los servicios. Y también las actividades que desarrollamos. A nuestro centro de día pues viene gente de Corvera, de Castrillón o de Avilés… En este sentido, debemos tener esa mirada amplia hacia al territorio y a la comarca. Nosotros, sí, dentro de ese territorio conjunto somos el espacio rural.

-¿Están bien los precios?

-Sí, yo creo que sí, claro: es mucho más asequible un terreno en Illas que en los restos municipios.

-¿Y hay oferta?

-Hay poca oferta: el problema es que todo lo que sale al mercado, se vende.

-El otro día leí que Illas era uno de los primeros municipios asturianos en los que mejor se vive.

-Eso es: por detrás Castrillón, Oviedo, Morcín y Siero. Avilés está bastante por debajo. Bueno, es un signo de lo que hablábamos antes del porqué del auge de Illas.

-¿Y qué tienen entre manos de manera inmediata?

-Esperamos que ya este mes se aprueben por la CUOTA unos retoques en el plan general para facilitar aún más las cosas en determinados aspectos de construcción de viviendas y adaptarlo también a lo que son las nuevas tecnologías que se están aplicando en la vivienda y algunas cuestiones más, pero bueno, los núcleos están bastante desarrollados, no están agotados, hay todavía posibilidad de nuevas viviendas. En Illas no hay ese movimiento especulativo, es decir, es el propietario del terreno el que decide si pone a la venta o no su terreno.

-Además, desde hace tiempo, el concejo es un atractivo

-Sí, sí, hay dos aspectos fundamentales, uno es ese, pero el que mejor funciona es que un día como hoy, un sábado o un domingo, acuden a Illas gran cantidad de gente de la comarca que viene a correr, a andar en bicicleta. Y esto se debe, como le decía al principio, a que Illas es ese espacio de la comarca que ofrece eso: carreras, el «mountain bike».Pregunta

-El problema de Illas, ¿es de dinero?

-Nuestra capacidad de presupuestaria nos impide hacer muchas cosas.

¿Cuánto tienen para este año?

-Nuestro presupuesto está en torno a un millón de euros. Con este dinero es imposible que los municipios pequeños funcionen. n

