Séquito de altos vuelos en Castrillón: así fue el aterrizaje en el Aeropuerto y el paseo por Piedras Blancas

Los Reyes Magos tenían tantas ganas de ver a los niños de Castrillón que hasta adelantaron su aterrizaje en el Aeropuerto de Asturias. Tras un largo viaje, con una pequeña parada en Palma de Mallorca, el avión que les transportaba aterrizó en tierras castrillonenses repleto de regalos. "Esperemos que os hayáis portado bien", apuntaron sus Majestades nada más poner el pie en tierra ante una multitud de niños que, muertos de nervios, esperaban su llegada.

La cabalgata en Piedras Blancas. | A. C.

Los tres Reyes Magos incidieron en que los niños "tienen que irse pronto a la cama esta noche" y revelaron que todos los regalos iban "junto con el equipaje del avión, por lo que están a buen recaudo". "Han sido muchas horas de vuelo, pero nos alegramos de que haga este buen tiempo, señaló Gaspar. Por su parte, Melchor quiso quitar el temor de los niños. "Aunque pronostique mal tiempo vamos a llegar a todos los sitios, que no se preocupen", indicó.

Melchor se hace un selfi con un niño. | RICARDO SOLÍS

"Este año creo que me he portado muy bien, espero que me traigan todo lo que he pedido. Estoy muy, muy nervioso", aseguró Iker Muñiz, de Piedras Blancas, que prometía que "a las nueve me voy a ir a la cama, porque así amanece antes". Sara Fidalgo, su amiga, tenía claro que "voy a madrugar para abrir mis regalos, porque me muero de ganas". "He sacado buenas notas, espero que los Reyes me lo recompense", afirma. Cuando cayó la noche fue el turno de la cabalgata por las calles de Piedras Blancas, que estuvieron repletas de niños.

Suscríbete para seguir leyendo