El "top 5" y un "bonus track" del teatro Palacio Valdés

Resulta que las duplicar las funciones en el teatro Palacio Valdés es buen negocio. Los números, como los musicales, cantan como nadie. "La Movida", que se representó los días 25 y 26 de octubre pasados, vendió 1.583 entradas para las tres funciones que programaron los responsables del odeón avilesino: dos llenazos y medio así como quien no quiere la cosa: 24 números musicales y más de 35 canciones del pop y el rock español de la década de los 80 entrelazados. Y muchas ganas de acudir al teatro que es el "estrenódromo nacional" porque sí, el año pasado hubo musicales –hace tiempo que no hay sitio para óperas–, pero también para primeras funciones.

Dos de ellas dieron el do de pecho durante el año 2024. En marzo pasado, Juan Echanove enfundado en su mono de director de teatro, presentó a los avilesinos –los mismos a los que se dirigió el 10 y el 11 de diciembre de 2005 cuando debutó en esa naturaleza– "La reina de la belleza de Leenane", de Martin McDonagh. María Galiana irreconocible y malvada, una Irlanda oscura y ahogada por las sombras y el barro. Con aquellos elementos –y en dos funciones– 1.345 personas decidieron pasar el invierno en aquel terror donde el amor es la línea salvaje de la vida. Un doble salto mortal del mejor teatro.

El tercer espectáculo fue el musical del otro día: "Totally Tina": un día, dos funciones seguidas, Justine Riddoch como la reencarnación perfecta de quien dice con claridad: "We don’t need another hero". Por la tarde, la primera vez y, cuando llegó la noche, la segunda vez: el pasado día 27. Un musical sin guion dramático: música de la buena para escuchar el teatro de los estrenos y de los musicales.

María Galiana y Lucía Quintana, en "La reina de la belleza de Leeane", en el Palacio Valdés. / Ricardo Solís

El "top 5" de este año 2024 lo completan dos autores esclarecidos para los espectadores avilesinos. Por un lado, Juan Mayorga y, por otro, Ignacio Amestoy, pero, sobre todo, Pepe Sacristán y el dramaturgo madrileño con sus galas de director por un lado y Magüi Mira y Luisa Martín, por otro. La historia del matrimonio que no se quiere desprender de sí mismos juntó en dos funciones 1.273 personas; la tragedia griega del ser y la nada de Amestoy, 690 entradas en una única función.

Magüi Mira regresa a la escena avilesina en unas semanas –el día 21 de febrero– con "La música". Darío Grandinetti, por un lado, y Ana Duato, por el otro. Los tres bajo el manto de aplauso de Marguerite Duras.

Pero eso todavía tiene que suceder. El "top 5" del teatro Palacio Valdés tiene un "bonus track" de inusitada admiración: el concierto de Año Nuevo –en puridad, eso ya es este año, aunque las entradas se empezaran a vender en 2024–: casi casi como "Malditos tacones". Normal que la orquesta Ciudad de Avilés se engrandezca.

