La suficiente ilusión para vivir: lo que piensa Pedro de Silva de la última producción del TEG

"Asturiano: loco, vano y mal cristiano. Así, riendo con ojitos chinos, repetía mi vieja, que era oriunda de aquellas tierras. Y lo raro fue siempre el misterioso orgullo de la risita esa". Estas palabras son del argentino Mauricio Kartun, el autor de "Desde la lona", el primer espectáculo del año en el teatro Palacio Valdés, en Avilés (este jueves, día 9, a las 20.00 horas).

Y luego sigue: "La compañía ya ha montado allí otros dos textos míos, vi los registros y me gusta muchísimo su trabajo".

Y termina con cariño: "Que en este raro uróboro de la identidad el descendiente ascienda, haga el rulo y arme el ocho, es uno de los firuletes más lindos que me puede dar la profesión. Fantaseo con que el espíritu de mi abuelo Pepón Huerres se dé una vuelta por los palcos. Y ojalá le guste. Que con lo mal llevado que ha sido ese hombre en vida, dios me libre, no vaya a ser que la agarre con todos a sillazos".

Y es que cariño le sobra a los componentes de la compañía que mañana se vuelven a presentar en Avilés y lo hacen, esta vez, para abrir el año teatral y prolongar la lista de los estrenos nacionales del odeón local, el "estrenódromo nacional".

Las entradas, a un precio único de 10 euros, se encuentran a la venta desde los canales de siempre, las web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.com, así como la taquilla de la Casa de Cultura.

La dramaturgia y la dirección de "Desde la lona" corren a cargo de Miguel G. Expósito, al frente de un elenco compuesto por Manuel Pizarro, Martina Bueno, Filiberto Blanco y Mariano Alfonso. n