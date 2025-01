El último regalo de los Reyes Magos en la comarca avilesina: "Salud para todos"

Los Reyes Magos entran en las habitaciones del Hospital de Avilés y consiguen arrancar sonrisas con su sola presencia. "Me habían dicho que iban a venir a visitarme", dice un señor sentado en el sofá. Entra la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, y el paciente intenta levantarse: "No se levante, no se levante", le pide la Regidora. "¿Sabe? Traemos salud", proclama el rey Melchor. "Falta hace", responde el paciente ya, de nuevo, en el sofá. Estaba viendo la tele, pero tras el encuentro con los monarcas se quedó sonriendo y mirando por la ventana la lluvia que caía.

"Nos ha hecho mucha ilusión que los Reyes Magos hayan decidido pasar por el Hospital", reconoció Antonio Molejón, el director gerente de la centenaria institución sanitaria avilesina. "La ilusión y las cosas inmateriales son lo que más agradecen los que están ingresados en este hospital", explicó el médico un minuto antes de encabezar la visita oficial al centro.

Los tres monarcas y la concejala de Festejos, Sara Retuerto, fueron entrando en las habitaciones y llevándose las sonrisas desprevenidas de los enfermos de un centro vuelto del revés por el poder de la magia. Tras el Hospital de Avilés, marcharon a la residencia del Nodo y al asilo de ancianos de San Cristóbal. Ese deseo de salud y esas ganas de empezar un año grande lo cambiaron por miradas sorprendidas.

