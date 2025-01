Avilés tiene censados tres mil perros más que niños y adolescentes juntos

Con el avance del siglo XXI , España se ha convertido en un país donde hay más perros que niños menores de 14 años: algo más de nueve millones de los primeros frente a casi siete millones de los segundos a comienzos de la presente década. Y Avilés no es ninguna excepción a este fenómeno vinculado a la caída demográfica, sino que sube la apuesta y no logra que la cifra de niños supere a la canes ni añadiendo a la ecuación a los adolescentes, los menores de edad comprendidos entre 14 y 17 años. En concreto, en el censo canino municipal constan inscritos más de 12.000 perros y el último padrón publicado (1 de enero de 2024) deja constancia de 9.036 menores de edad. Ganan los perros en proporción de cuatro a tres.

Preguntado por esta llamativa dualidad estadística –cada vez hay más mascotas y menos bebés–, el sociólogo avilesino Arsenio Valbuena hace una primera consideración para evitar asociaciones indebidas de ideas: "Las cifras de perros y niños nos dan un contraste numérico llamativo, no se puede negar; pero no hay una relación de causalidad entre ambas; lo primero no justifica lo segundo, ni viceversa".

No obstante, Valbuena sí que ve la tardanza creciente de las parejas en tener descendencia –o el hecho directamente de no tenerla– comno un factor que favorece la tenencia de una mascota: "Porque la gente tiene más tiempo, el que no ocupan los niños". También las personas mayores, en opinión de Valbuena, son un colectivo proclive a tener perro "pero por su edad no van a tener hijos".

Las razones por las que ha caído la natalidad son más que conocidas –inseguridad económica o laboral, dificultades de conciliación laboral...–; lo que llama la atención al sociólogo es el auge de la tenencia de perros: "A la antigua motivación de que ‘hacen compañía’, ahora parece haberse unido el modismo del ‘amor a los animales’, eso que se ha dado en llamar el movimiento ‘pet friendly’".

