La "Biografía pintada" de Eduardo Arroyo llega al Niemeyer en febrero

Tomen nota: la cúpula del Centro Niemeyer cambiará de "El ojo pródigo" de Ángel Vergara por "Una biografía pintada", de Eduardo Arroyo (Madrid, 1937-2018). La muestra se inaugurará el 7 de febrero y se podrá visitar hasta el 4 de mayo. Arroyo está considerado una de las figuras clave del más reciente arte contemporáneo español. El Niemeyer expondrá una selección de más de sesenta obras procedentes del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Colección Fundación Azcona, la Colección Julián Castilla, la colección Isabel Azcárate y otros prestadores privados, todo ello bajo el comisariado de Marisa Oropesa.

"Una biografía pintada" es la forma en la que el propio Arroyo definió su relación con la pintura, y precisamente en ese corpus artístico se traza un recorrido de más de medio siglo que se inicia en los años sesenta y llega hasta la fecha de su fallecimiento. "Me preocupa la cultura y el entorno, me preocupa, en realidad, todo, las cosas y la vida, y me preocupa mucho el arte y la pintura, y me parece importante porque mi patria es la pintura", aseguraba el artista.

En la exposición no faltarán las litografías que Arroyo dedicó a "Tina", Constantina Pérez Martínez, represaliada por las protestas mineras asturianas y que fue reconocida en varias de sus obras, como "La femme du mineur Pérez Martínez" y "La moglie del minatore Pérez Martínez, Constantina detta Tinam rapata della polizia".

"Conoceremos algunos de los temas que acompañaron siempre a este madrileño y que le convirtieron en una referente internacional de las últimas décadas. Si bien, en sus primeras creaciones encontramos una fuerte carga de denuncia contra la dictadura franquista de forma explícita, vemos como los matices se van apropiando de su lenguaje se vuelve cada vez más irónico y sutil, en definitiva, más íntimo", asegura la comisaria, Marisa Oropesa.

