Fumar en una verbena de Castrillón acaba en denuncia

"Inacción policial". Eso es lo que denunció un asistente a la verbena de la víspera de Reyes Magos en Piedras Blancas, celebrada en una carpa cerrada. Según su testimonio, alertó de que había personas fumando dentro de la carpa. Se lo dijo primero a un agente de seguridad y posteriormente a tres policías locales. "Me dijeron que no intervenían porque no era de su incumbencia", señaló el denunciante, que indicó además que la ley deja claro la prohibición de fumar en espacios cerrados "porque se trata de un tema de salud pública". El hombre denunció entonces lo ocurrido en la sede de la Policía Local de Castrillón. Posteriormente, envió una copia de la denuncia a la Delegación de Gobierno en Asturias. n