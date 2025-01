¿Arreglo o desastre ambiental? Costas alega que está "dando forma" a las dunas de El Espartal

La regeneración de las dunas del Monumento Natural del Espartal (Castrillón) se aborda, explicaron ayer desde Costas, tras el "lógico deterioro de algunos elementos por el paso del tiempo y la reactivación de algunas porciones de duna". La ejecución del proyecto, por valor de 1,9 millones de euros, comenzó el pasado septiembre "con el fin de renovar las pasarelas y también con la idea de reactivar la vegetación dunar con captadores de arena y nuevas plantaciones en aquellos espacios objeto de erosión artificial". Con esos mimbres, la actuación se desarrollaba con normalidad hasta que la Guardia Civil fue advertida este miércoles de la presencia de un cráter de arena abierto con maquinaria pesada en la zona dunar protegida, como informó LA NUEVA ESPAÑA. Fernando de la Torre, máximo responsable de la Demarcación de Costas en Asturias, destacó ayer a pie de duna que ese movimiento de áridos tiene una explicación: "Se trata de reperfilar, de dar forma a una porción de arena que estaba carente de vegetación dunar".

Todo ello, según defiende el jefe de la Demarcación de Costas, se debe a "la rotura del frente dunar que canalizaba los vientos marinos, lo que erosionó la duna destruyendo la cubierta vegetal". De la Torre niega, además, cualquier posible daño ambiental: "Es todo lo contrario; se trata de dar estabilidad al cordón dunar y poder así regenerarlo". El responsable de Costas estuvo acompañado en la playa de varios técnicos de su departamento, además de cuatro miembros del gobierno local, técnicos municipales y agentes de la Policía Local.

Para Costas todo parece estar bien; pero en otros ámbitos existen serias dudas al respecto. La empresa Aldergarten, propietaria original de una finca cercana al lugar donde se ha interrumpido el cordón dunar litoral, se personó ayer en el juzgado de guardia de Avilés para notificar la existencia de una denuncia relativa a un posible delito ambiental –la que se presentó ante la Guardia Civil– e interesar de la Fiscalía la petición de la paralización cautelar de los trabajos en la zona.

Según el abogado que representa los intereses de la empresa, Josemaría Federico Pérez Panizo, "nos mueve el interés legítimo de que una vez destruido el cordón dunar litoral en el transcurso de unas obras que promueve Costas, la finca de mis representados podría ser objeto de daños importantes y quedar adscrita al dominio público marítimo-terrestre". Aldergarten ha sido protagonista durante la última década de un complejo pleito relacionado con la condición de edificabilidad de su finca, la cual acabó otorgando la Justicia si bien los propietarios del suelo aún no han podido ejercitar sus derechos urbanísticos y mantienen abierta la vía judicial al respecto.

El mismo letrado anunció ayer que tiene la intención de elevar la acción judicial por el "destrozo" causado en las dunas del Espartal a la Justicia europea (vía Fiscalía), dado que la obra que ejecuta la Demarcación de Costas se financia parcialmente con fondos de la Unión Europea.

Miembros del gobierno local de Castrillón (PP) acudieron a la cita con Costas en El Espartal en compañía de técnicos municipales. La idea era que los funcionarios castrillonenses tomaran nota no solo del desarrollo de la actuación sino también de las explicaciones de Costas. El concejal de Urbanismo de Castrillón, Gustavo Prieto, planteó sus dudas sobre el desarrollo de la obra: "Cuando en un área de protección como las dunas trabajan máquinas veo normal que la gente se haya alterado; ahora vamos a ver si las cosas van bien como indica Costas, de todas maneras estaremos expectantes". Prieto avanzó además que una vez analizada la actuación en el seno municipal, el Ayuntamiento pedirá por escrito a Costas las explicaciones dadas a pie de obra. "Nos extraña un poco que se pueda actuar con máquinas en un elemento natural como este, no solo es que no hayan tocado ni una planta", añadió.

Los colectivos naturalistas también han alzado la voz contra esta actuación. Si bien como apunta Juan Carlos Vázquez, presidente de Mavea, su colectivo aplaudió en un principio el interés de Costas de proteger las dunas de Castrillón ya "que son hábitats limitados y maltratados en Europa". "Conservar esta bien, no así destruir una duna móvil remontante –en referencia a la actuación con maquinaria pesada–; se la han cargado", apuntó Vázquez, que destacó además: "No solo tiene un interés por la vegetación, también desde un punto de vista geológico". El presidente de Mavea no descartó además posibles acciones judiciales contra esta medida; de todas maneras, prevé analizar el caso junto a otros colectivos conservacionistas.

El geólogo Germán Flor considera que la actuación que Costas ve justificada con el fin de regenerar la duna entraña un "ataque a la vegetación y a la morfología de la duna". "Se trata de una duna viva, una duna móvil y según la ley de Costas, se protegen sin intervenir, sin tocarlas". Flor advirtió además de que ese tipo de actuaciones conllevan la pérdida de vegetación dunar además de "destrozar" las formas propias de este tipo de elementos geológicos. "La ley de Costas debe proteger. ¿Quién es el responsable del proyecto’ ¿Por qué el Principado no toma medidas", se preguntó el geólogo, que advirtió además de que un temporal podría arruinar este tipo de actuaciones "que bien podría haberse desarrollado a partir de abril".

Además de referirse a la protección de las dunas, Fernando de la Torre se refirió a la colocación de las nuevas pasarelas del paisaje dunar castrillonense "que comenzará en los próximos días" y también indicó que la previsión de Costas pasa por finalizar la actuación antes del verano.

