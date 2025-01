Miguel García leerá el pregón del Socorro de Luanco el próximo día 26

Miguel García Fernández es el seleccionador nacional de piragüismo desde hace más de una década y como tal ha conseguido diversas medallas en Juegos Olímpicos, entre otras competiciones. Este luanquín de pro ha sido designado como el próximo pregonero de las fiestas del Socorro, las celebraciones invernales de la capital de Gozón. Aún no se ha puesto a escribir el relato que trasladará a los luanquinos el próximo 26 de enero a partir de las 13.30 en el salón de actos del instituto, sin embargo sí tiene algunas ideas claras de lo que significa esta fiesta en la que ha procurado siempre estar pese a sus compromisos deportivos, primero como piragüista y después como seleccionador nacional.

"Lo primero es que no me gusta ser el centro de atención pero, claro estoy muy agradecido de que hayan pensado en mí", señala el deportista. "El Socorro es la fiesta del pueblo, las fiestas de la tradición marinera y ese día es para rendir tributo a la mar, a los marineros que están y a los que no están", apunta García, que casualmente cumple años el día 6 de febrero, el día siguiente al Socorro, denominado El Socorrín.

García Fernández cambiará su residencia durante unos meses a Sevilla, donde el combinado nacional de piragüismo pasa los inviernos para entrenar en temperaturas más cálidas que las registradas en el embalse de Trasona (Corvera). La concentración en tierras andaluzas de este "año de transición" permanecerá hasta marzo.

En el plano profesional, reconoce que está viviendo un momento "dulce" alimentado por las medallas conseguidas en los últimos Juegos Olímpicos. "En París nos fue muy bien, es un buen ciclo, seguimos sacando medallas", afirma el seleccionador nacional de piragüismo, que ya en 2023 fue reconocido también en las fiestas del Socorro como "Fato del año", que es el galardón que entrega la asociación "Luanco recuperación de tradiciones" a vecinos que destacan en diversas disciplinas como es el caso. Este colectivo concederá esa distinción este año a la asociación "Gaxarte" y "Onda Peñes".

Palmarés como deportista

Tras varias medallas como seleccionador, como deportista obtuvo un bronce en el Mundial de 1994 y un quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996.

