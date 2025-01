Saint-Gobain anuncia un plan de refuerzo de la salud laboral

El nuevo director de Saint-Gobain Cristalería en Avilés, Antonio Malats Riera, aprovechó su primer encuentro formal este jueves pasado con los miembros del comité de empresa de la fábrica de vidrio de La Maruca para comunicarles el lanzamiento del proyecto "Saint-Gobain te cuida", que incluye, según explicó Malats, la creación de un grupo de trabajo en el ámbito de la salud laboral enfocado al análisis y la actuación sobre las Incapacidades Temporales (IT).

En ese sentido, el director anunció también la contratación de la empresa Geseme (una consultoría de salud laboral que ofrece también servicio de prevención de riesgos) para brindar "apoyo" al personal en situación de IT. Según dijo en la reunión Malats y reprodujeron fuentes sindicales en un comunicado, "Geseme actuará como complemento de la mutua, principalmente en adelanto de pruebas diagnósticas y tratamientos psicosociales, dado que la mayoría de las IT se relacionan con patologías musculoesqueléticas y psicosociales. Sin embargo, su actuación no cubrirá otras enfermedades graves".