Absuelta la acusada de llevarse 118.000 euros de su marido, fallecido

La Sección Segunda de la Audiencia ha absuelto a la madrileña afincada en Avilés a la que acusaban de llevarse 118.000 euros de la cuenta de su marido fallecido, con el que estuvo 30 años sin casarse. Las tres hijas del hombre, habidas con su primera esposa, creen que se quedó con parte de su herencia. La mujer, hija y hermana de conocidos marqueses, y a la que defiende la letrada Irene Astariz, dijo en el juicio que el dinero era suyo. El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Iriarte, estima que "la acusada habría dispuesto de un dinero que le pertenecía" y no hay apropiación indebida. El juez no ve nada extraño en que la pareja vendiese sus casas en Madrid y Almería para comprar otra en Avilés, que pusieron a nombre de ella, para garantizar su futuro. No obstante, el fallo abre la puerta a un posible pleito civil, por si la donación a la mujer afectase a la legítima de las hijas.

