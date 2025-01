"Si el Avilés paga la deuda, bien; si no, iremos a Servicios Tributarios"

Iván Fernández García es Alcalde de Corvera desde 2014 por el PSOE, tras la dimisión del entonces regidor José Luis Vega. Desde entonces gobierna en el concejo con mayorías absolutas, la obtenida en 2023 es de trece de los diecisiete concejales que forman parte de la Corporación.

¿Cómo fue 2024 ?

Estamos satisfechos, sentamos las bases para seguir adelante con proyectos que van a suponer un impulso para el concejo.

El año 2024 fue el año del parque acuático, más conocido como el Paco.

Pensamos que es un revulsivo para el concejo porque es un equipamiento que no existía ni en la comarca ni en Asturias. Lo dijimos desde el principio, no somos tan pretenciosos ni grandones para decir que esto es un parque acuático para competir con otros similares que hay en el Norte porque no tenemos superficie para ello, pero sí creo que hemos convertido una zona degradada Las Vegas en un equipamiento singular que sirve para ofrecer algo durante el verano que la ciudadanía de Corvera no tenía y por otro lado, atraer visitantes.. En un mes tuvimos 15.000 personas con casi el 70 % de días lleno y con gente de fuera. Los datos hablan de que con la taquilla cubrimos los gastos de contratación de personal, mantenimiento y funcionamiento. Son del orden de 15 puestos de trabajo. Y además no supone poner en riesgo la economía municipal, sino todo lo contrario.

También fue el año de la fallida Ciudad deportiva.

Fue el año en el que se hicieron los trámites para que la Ciudad deportiva se hiciera posible. Dijimos en su día que el proceso administrativo nos llevaría 18 meses y nos llevó diez. Eso es de agradecer a los técnicos municipales y es una demostración de que las administraciones debemos dar celeridad a esos trámites para que la burocracia no paralice proyectos. De momento, es una obviedad que no lo es. Por la información que tengo nada me indica que sea haya renunciado por parte del presidente (del Real Avilés) y del fondo de inversiones que lo apoya para que sea una realidad. ¿Qué hicimos mientras tanto? Hemos ganado un espacio que no había para ubicar allí la pista de atletismo (en los terrenos de la Ciudad deportiva). Si se hace, formará parte del complejo.

¿Y si no se hace?

Se hará igual en esos terrenos, que tendrán usos deportivos.

¿Los 60.000 euros que debe aportar el presidente del Real Avilés se han ingresado ya en la Tesorería municipal?

De momento, no.

¿Cuándo se acaba el plazo?

La tesorera está de vacaciones y es la persona que se encarga de esas cuestiones. Independientemente de si se acabó el plazo o no a día de hoy, es algo que me lo tiene que trasladar la tesorera, si pagó en esta primera semana de enero, perfecto, pero si no, se harán los trámites como a cualquier ciudadano normal, enviando la deuda al ente público de servicios tributarios.

¿Confía en que salga adelante la Ciudad Deportiva?

Tengo el pálpito de que va a salir pero solo me creo las cosas que veo. Quiero que salga y por la información que me trasladan los promotores del proyecto no me han dicho lo contrario. No hay una declaración mía en la que diga que la Ciudad deportiva es una realidad, siempre digo que se han dado los pasos para que pueda ser una realidad. La parte política ya está hecha.

Sin movernos mucho de Los Balagares, vamos al campo de golf. Hay avances para que la gestión sea municipal. ¿Qué ocurre ahí?

Qué no pasa. Lo que no pasa es que las sentencias que resuelven definitivamente el proceso no llegan lo rápido que nos gustaría. Respetamos la independencia y los tiempos judiciales y lo único que pedimos es celeridad. Nos han dado la razón en otra sentencia que la otra parte ha recurrido. Lo único que quiero es que el campo esté abierto y en funcionamiento, creo que es una evidencia que quien tenía la gestión lo tenía cerrado, que fue por lo que resolvimos esa concesión. Si el campo hubiera estado abierto, no habríamos hecho nada. Solo espero que la justicia ratifique lo que en primera instancia nos ha dicho para poder volver a sacar el campo a gestión pública y en el peor de los casos, si el Ayuntamiento no tiene la razón, que obligue al concesionario a que abra. Lleva parado desde 2018. Los concesionarios son como "El perro del hortelano", que ni come ni deja comer.

Cambiando de tercio, ¿qué actuaciones pendientes hay este año, como es el caso del plan de asfaltados?

Tenemos obras de saneamiento y abastecimiento pendientes, sobre todo, en las zonas rurales. Queremos seguir con el Principado para habilitar la primera residencia pública de mayores, que será la primera bajo el nuevo modelo como si se tratara de un hogar para nuestros mayores. Este año se tiene que redactar y aprobar el proyecto para licitarlo a final de año, comenzar las obras en 2026 y finalizado en 2027. Aunque la fecha de apertura no me preocupa, sino que se ejecute. Queremos seguir captando fondos europeos, sin olvidarnos de las pequeñas actuaciones del día a día.

¿Hay algo previsto para las parroquias rurales?

Tenemos espacios naturales como el entorno del pantano de Trasona y la senda del agua y El Escañorio en Molleda y Villa. Va a haber una senda nueva que conecte ambas. Cuando analizamos el turismo en Corvera, buscamos nuestras fortalezas y queremos ponerlas en valor.

Y ahora en el plano turístico, también está el Paco.

Sí. Todo gira todo alrededor del agua, como las antiguas civilizaciones que se asentaban alrededor del agua como fuente de riqueza.

Queda pendiente además una rotonda en Los Campos y otra en Las Vegas.

Eso es. Queremos que este mandato se construya una rotonda en Los Campos para la conexión de la AS-17, la carretera a Trubia y la que va al pantano que alivie el tráfico en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que cada día circulan por ahí 15.000 vehículos. Y la de Las Vegas, para construirla necesitamos de un espacio que ocupa la actual Casa de Postas y estamos avanzando mucho el diálogo con el promotor de esos terrenos hasta tal punto que queda el plan de viabilidad que justifique los acuerdos alcanzados. El promotor nos entregará ese plan en el primer trimestre del año. Iniciar el procedimiento de modificación administrativa de todo el área que incluye el derribo de la Casa de Postas. Lo que paralizó ese desarrollo fue el desencuentro con el promotor, ahora no lo hay y hay entendimiento.

¿Qué conllevará la rotonda de Las Vegas? ¿Daremos carpetazo a un montón de años?

Los políticos estamos para resolver los problemas, y ahora, en este caso, estamos cimentando el futuro de este concejo. Aspiramos a convertir la zona más degradada de Las Vegas en una de las mejores zonas de toda la comarca.

¿En qué va a consistir esa mejora de Quintanas de Chacón?

Será un área de actuación desde la nueva rotonda hasta la de las Cuatro estaciones. Se van a delimitar los espacios y habrá edificaciones en altura, aparcamientos y zonas verdes. Para eso está la buena política. En Corvera estamos consiguiendo que la gente se sienta orgullosa de ser de este concejo. Hemos dejado de ser noticia por polémicas y enfrentamientos y creo que cuando sea habla de Corvera se hace en positivo, hemos transformado el municipio de ser dormitorio a un concejo de primera.

Y crece la población...

Somos el municipio de la comarca en el que más población crece.

Hay un detalle que llama la atención. Corvera crece en parejas jóvenes y en población y eso no se refleja en la matrícula de los colegios.

En los colegios no, pero en la escuela infantil, sí. La escuelina tenía 70 a 75 alumnos, pero ahora tiene el 100 por ciento, más de 105. Aspiramos a que se traduzca en las matrículas de los colegios.

