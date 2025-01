Avilés se vuelca en el homenaje a las víctimas de la galerna de 1961

Éxito rotundo. El estreno del documental "Galerna: el horizonte infinito", dirigido y realizado por Lucía Goñi Muñiz, bisnieta de Manolo "el Canano", del barrio de El Nodo, superó todas las expectativas. Tanto fue así, que el área de Cultura del Ayuntamiento de Avilés tuvo que organizar sobre la marcha un segundo pase, al quedarse pequeña la sala de proyecciones de la Casa de Cultura, lo que provocó numerosas quejas y críticas de quienes se quedaron sin sitio para la primera proyección.

El documental es el trabajo de fin de grado de Lucía Goñi Muñiz, madrileña de nacimiento pero asturiana, y más en concreto avilesina, se sentimiento. Desde muy pequeña escuchó a su abuela Josefina Viña, Fifi, contar la historia de la galerna de 1961, de la que su padre, Manolo "el Canano", logró salvarse junto con toda su tripulación.

Su familia fue una privilegiada, porque aquellas olas de más de 12 metros y vientos huracanados de más de 150 kilómetros por hora sorprendieron a 300 embarcaciones del cantábrico regresando en plena campaña del bonito. Fallecieron 83 marineros, 23 de ellos en Asturias, y dejó desamparadas a 53 viudas y 126 huérfanos en todo el litoral.

"Era previsible que vendría mucha gente. Aquella tragedia la tenemos en nuestra memoria, es nuestra historia", comentaba una mujer en un grupo de personas que abandonaba la Casa de Cultura a la espera del segundo pase. "Tenían que haberlo echao en la sala grande", apostillaba otra.

La directora del documental estaba ayer tan feliz e impresionada por el éxito como apenada por las muchas personas que no habían podido entrar. La nueva sala de proyecciones de la Casa de Cultura tiene 104 butacas. En el primer pase estaban completas y había espectadores de pie hasta las puertas. Se calcula que habría en la sala unas 120 o 130 personas. En el segundo pase, la audiencia fue menor, pero con el aforo también completo.

Publico llenando la sala para el primer pase del documental.

"Galerna: el horizonte infinito" recoge a lo largo de 40 minutos el relato de supervivientes y descendientes de fallecidos de Avilés, de Galicia y del País Vasco.

Entre los asistentes al estreno se encontraban la alcaldesa, Mariví Monteserín; el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega; la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, que vio en pantalla a su abuela, Estrella Rodríguez Vigil, de 97 años, relatando cómo su marido fue uno de los tres tripulantes del "Campo Eder" que perdió la vida en la galerna junto con un hermano y un primo. También salen hijos de los fallecidos, como Tere y Luco, entre otros, que relatan no solo los recuerdos de aquellos fatídicos días, sino también cómo muchos de los huérfanos tuvieron que ir internos para poder subsistir al quedar las familias sin ingresos económicos.

Tras el primer paso, Lucía Goñi Muñiz aprovechó para "pedir disculpas a aquellas personas a las que les hubiera gustado participar en el documental y no pudieron. Pero lo hice con mis propios medios, buscando contactos como pude, sin recursos económicos...Es un trabajo pequeño, de fin de grado, y lamento mucho no haber tenido más contactos, pero sigo abierta a escuchar a quien quiera compartir su testimonio conmigo".

Pero ayer fue un gran día para esta joven graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual que inició su primer proyecto sin que se le pasara por la imaginación que sería un éxito en la tierra de su familia. "Estoy feliz. Ha sido increíble. No me podía imaginar ni por un momento que pudieran venir tantas personas. Bueno, ni yo ni en el Ayuntamiento, que buscaron una solución con un segundo pase para que lo pudiera ver la mayor parte posible de público. Agradezco infinitamente el apoyo que he recibido", aseguró.

"Galerna: el horizonte infinito" es un homenaje a las gentes de la mar, y el próximo miércoles, día 15, se lanzará a la conquista de Madrid con su proyección en Collado-Villalba.

