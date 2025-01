Robin Hobb se suma al Celsius de Sanderson y Abercrombie

Robin Hobb vuelve a los ruedos. Lo hará esta primavera de la mano de la editorial Nocturna y se materializará un par de meses después. La escritora norteamericana –la de la trilogía del Vatídico– confirmó a los organizadores del Festival Celsius 232 de terror, fantasía y ciencia ficción su presencia en Avilés como una de las invitadas estelares de la edición que va del 15 al 19 de julio próximos. En la misma semana de Brandon Sanderson, de Joe Abercrombie, de Jay Kristoff y Lawrence Schick, que es un escritor metido de hoz y coz en los juegos de rol y en los videojuegos, hasta el punto de haber participado en "Baldur’s Gate 3".

Hobb ha vendido más de un millón de ejemplares de sus novelas, y ha creado una afición mundial que la ha elevado al cielo de los óptimos. Sin embargo, creó desamparados entre los lectores en español que se perdieron las primeras ediciones de la norteamericana (está en activo desde los ochenta). Nocturna promete solventar esta carencia en mayo. Para entonces tiene previsto publicar "Aprendiz de Asesino", "Asesino real" y "La búsqueda del asesino".

Pero el verano avilesino fantástico no se va a quedar con estos grandes nombres –ya van más de medio centenar de invitados comprometidos–. También estarán la argentina Agustina Bazterrica, que en 2017 ganó el premio "Clarín" de novela por "Cadáver exquisito", que publicó Alfaguara ese mismo año y se tradujo después a 26 idiomas. En 2021 se llevó el "Ladies of horror fiction Award". Y eso que escribe en castellano.

La ecuatoriana Mónica Ojeda es otra de las invitadas desveladas. El año pasado publicó "Chamanes eléctricos en la fiesta del sol" (Random House) y con "Mandíbula" (Candaya) fue finalista del "National Book", que concede "The New York Times".

Otra escritora que estará en Avilés es la norteamericana Alma Katsu, que en 2011 publicó en España "El inmortal", la primera entrega de una trilogía que completa con "The reckoning" y "The descent". En 2018 hizo lo propio con "El hambre", novela que le valió el "Kelvin 505" en 2020 –este premio se entrega cada verano en Avilés– y en la que narra la historia de una caravana de pioneros que parte hacia California tomando una nueva ruta que cruzaba el desierto del Gran Lago Salado hasta que se encuentran con algo que no se esperan. Javier Sierra también ha prometido volver a la ciudad. Brian Sibley, experto en Tolkien, promete hablar este Celsius del creador de "El Señor de los anillos". De hecho, hizo una versión de la trilogía para la radio.

Suscríbete para seguir leyendo