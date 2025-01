"The shit show", una mirada al escándalo Weinstein, en el Centro Niemeyer

"The shit show", una pieza verbatim a partir de la polémica entrevista que la periodista Megan Twohey realizó a la abogada de Harvey Weinstein, tras destaparse el escándalo de los abusos sexuales del productor cinematográfico, protagonizó anoche el Off Niemeyer en el complejo cultural de la ría. Durante la representación también se escucharon fragmentos de la transcripción del riguroso interrogatorio al que fue sometida Jessica Mann, una de las denunciantes de Weinstein, durante el juicio al ex magnate de Hollywood. Aquel juicio terminó con una sentencia considerada ejemplar y marcó un hito en el movimiento "#MeToo", que hoy es referente del feminismo a escala mundial. En la imagen, un momento de la representación de "The shit show".