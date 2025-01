Difac impulsa un taller sobre autocuidado y salud mental en la discapacidad

La asociación de discapacitados físicos de Avilés y Comarca (Difac) acogerá hoy, a partir de las seis de la tarde, en su sede social, la inauguración del taller "Profundizando en la Autoaceptación y Autocuidado para el desarrollo de la Salud Mental", enmarcado en el Taller de Salud y Rehabilitación Psicológica y Física de la entidad. Los socios no sólo se familiarizarán con sus emociones, sino que reconocerán experiencias de vida y pautas de comportamiento que les ayudarán a autoaceptarse; conocerán también recursos y adquirirán las herramientas que les permitan poner en práctica pautas de autocuidado. El taller será impartido por el psicólogo Fernando Alexis Gessell Véliz.Además, la asociación acaba de incorporar una báscula para usuarios de silla de ruedas, ya que si una persona con movilidad reducida quería pesarse no tenía modo alguno de hacerlo a no ser que fuera al hospital San Agustín y usase la báscula de hemodiálisis. Asturiana de Zinc ha sido la empresa donante del material.