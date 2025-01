Expertos, sobre el proyecto similar para las dunas de Xagó: "Que no pase lo mismo"

"Que en Xagó no vuelva a pasar lo mismo que en El Espartal". Al igual que en El Espartal y San Juan, Demarcación de Costas elaboró un proyecto de "Construcción y estudios ambientales para la restauración ambiental de los espacios degradados en el sistema dunar de Xagó". Se trata de un plan que salió a información pública en octubre de 2022, y que contempla una batería de medidas como instalar pasarelas de madera, acondicionar servicios y eliminar especies invasoras para preservar las colinas de arena. "Solo falta que ahora en Xagó, que es uno de los tres campos dunares más importantes de la cornisa cantábrica, hagan lo mismo", alerta el geólogo Germán Flor Blanco, uno de los mayores expertos en la materia en Asturias, quien asegura que en su día presentó alegaciones a este plan, y señala que el enclave dunar gozoniego llegó a crecer hasta 80 metros en los últimos años.

En el proyecto para Xagó, firmado por la ingeniería TPF Getinsa-Euroestudios, se incluye una batería de medidas como la eliminación de construcciones sin uso, la restricción de acceso a vehículos, la instalación de pasarelas para proteger las dunas de las pisadas, la eliminación de especies invasoras –entre ellas el eucalipto– o la revegetación con especies autóctonas. Se estima que esta actuación tendría un coste de 1,1 millones de euros.

"Lo que me preocupa con las dunas de Xagó es que se evite el paso por encima de ellas, especialmente en la zona en la que se accede a la playa a través de ella, y se preserven", apunta el alcalde de Gozón, el socialista Jorge Suárez, quien pone como ejemplo de lo que no debe suceder "la playa de Verdicio".

Suárez también reflexiona sobre la labor en este caso de las administraciones locales sobre la conservación de las playas. "No soy experto en la materia, pero creo que esto debería hacernos pensar si es necesario, como reclaman algunos, limpiar las playas hasta llegar casi a tamizarlas. No hablo de retirar plásticos, que eso es evidente que es necesario, sino que me refiero, por ejemplo, a las propias maderas de arribazón", reflexiona el regidor gozoniego.

