La FAPA, del Virgen de las Mareas: "Es todo caótico"

Gema Valdés Barbao, presidenta de la FAPA (Federación de Ampas de Asturias "Miguel Virgos") visitó ayer a las familias con alumnos en el colegio Virgen de las Mareas tras el reciente traslado de los niños de Primaria de este centro, ahora ocupado íntegramente al CIFP del Deporte, al edificio de la Escuela Infantil Jardín de Cantos. La conclusión: "Es todo bastante caótico. El informe de Consejería dice que se cumple la normativa pero nosotras, como madres, que también conocemos la normativa, ya nos damos cuenta de que hay cosas que no se pueden dar de paso". "Todo esto se tenía que haber hecho con más tiempo, que fue lo que se pidió en su momento para analizar otras posibilidades. Nosotros seguiremos insistiendo ante Consejería que las cosas no se están haciendo bien", sentenció Valdés.

Hasta el Jardín de Infancia donde ahora tienen sus aulas los niños de Primaria acudieron también representantes de Comisiones Obreras. "El centro no tiene plan de autoprotección ahora mismo porque, entre otras cosas, al director no le han facilitado los planos necesarios. Hay señalización errónea en las salidas de emergencia, y este es un incumplimiento muy grave en materia de seguridad, más aún tratándose de un colegio. No hay una zona pavimentada para actividad física y deportiva, de forma que los niños tienen que ir al que era su centro, ahora el CIFP, para disfrutar del polideportivo. Hay rampas que superan la inclinación máxima establecida, faltan pasamanos para el profesorado... Solo hay tres aulas y esto lo condena a no crecer más", recalcó Borja Llorente, de la central.

