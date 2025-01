Tomas Emilio Díaz, catedrático de Botánica: "La regeneración dunar, si es que es posible, puede llevar años"

Tomás Emilio Díaz González fue catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo –su tesis doctoral lleva por título "Estudio de la Flora y Vegetación del Litoral Occidental Asturiano"– y, anteriormente, también lo fue en las Universidades de Málaga, León y Santiago de Compostela. Ayer, el catedrático emérito honorífico de Botánica y miembro numerario del Real Instituto de Estudios Asturianos pronunció una conferencia en Avilés organizada por la asociación cultural La Serrana y el grupo naturalista Mavea.

Su ponencia se titula "La biodiversidad en nuestros bosques". ¿Cuál es su análisis?

En Asturias se pueden reconocer 27 tipos de bosques: carballedas, alisedas, fresnedas, saucedas, abedulares, hayedos, que son muy importantes, robledales... También nos podemos encontrar encinares, carrascales, alcornocales… Y si hablo de estos tres tipos de bosques es porque el territorio asturiano en su día fue Mediterráneo y quedan restos de la vegetación mediterránea que había en su momento. En total, como decía, en Asturias se pueden contabilizar 27 tipos de bosques.

¿Qué significa esta cifra si la comparamos con la registrada en la península ibérica?

En la península ibérica hay 295 tipos de bosques; es decir, si hacemos la proporción en superficie por kilómetro cuadrado, cada 2.000 kilómetros cuadrados hay un tipo de bosque diferente. En Asturias cada 400 kilómetros hay un tipo de bosque. Asturias tiene cinco veces más bosques de media que la península ibérica e islas baleares. Esto se debe fundamentalmente a que la cornisa cantábrica, como decía, tuvo un clima mediterráneo y, ahora, en la actualidad, es templado; con lo cual, los bosques de clima templado están en Asturias pero también están en las zonas cálidas restos del bosque mediterráneo. Esto da una idea de la importancia de nuestros bosques. Si vamos a mirar cuáles son los bosques que ocupan mayor superficie son principalmente las carballedas. Estas carballedas ocupan más del 60 por ciento de la superficie forestal de Asturias. Mucho más que el eucalipto.

¿Y los hayedos?

Otro tipo de bosque que predomina son los hayedos: carballedas y hayedos son los bosques dominantes de toda la superficie forestal de Asturias, llegan a ocupar aproximadamente el 85 por ciento. Si lo comparamos con la península ibérica podemos decir que tenemos una representación de bosques muy significativa.

Otro asunto de actualidad. Recientemente Costas ha intervenido en las dunas de Salinas, en El Espartal. ¿Qué opinión le merece?

Nadie me ha pedido información. He trabajado mucho en sistemas dunares. Mi tesis doctoral ha sido, precisamente, el estudio de la flora y vegetación del litoral occidental asturiano y he visto cómo han ido modificándose y evolucionando los sistemas dunares por la acción del hombre y el efecto climático. Y me he dado cuenta de que no se puede actuar directamente tal y como se ha hecho en Salinas porque estamos eliminando la cubierta vegetal que fija la arena. Y por mucho que se intente recuperar es difícil. El origen de las plantas debe ser de zona próxima, deben ser de aquí para que estén perfectamente acondicionadas. Y cuesta mucho introducirlas.

¿La regeneración puede llevar años?

Si es que es posible la regeneración puede llevar muchos años. Las plantas tienen que estar adaptadas perfectamente a ese ambiente.

Y que no se llene de plumeros de la pampa, imagino.

El plumero de la pampa es un gravísimo peligro que tenemos. Para mí es la planta más agresiva y peligrosa es el norte de la península ibérica por dos aspectos: actúa en medioambientes muy determinados en zona costera y es la causa de alergias polínicas.

¿Cómo nos está afectando el cambio climático?

El efecto más claro que tenemos en estos momentos se puede ver en nuestras cosas, nuestras playas en concreto y acantilados. Hay una vegetación en estos territorios condicionada por el mar, arenas y rocas. Hemos visto que, en los últimos tiempos, algas propias de estos territorios están siendo eliminadas: por ejemplo, las laminarias en estos últimos años han desaparecido de nuestras costas, un alga parda que podía llegar a los dos metros de altura y formaba bosques submarinos. Han sido sustituidas por algas de la zona del Japón que las van reemplazando. El cambio climático más visible es este de momento. El cambio climático siempre ha existido pero ahora está agudizado.

Si hablamos de fauna: osos en los pueblos, jabalíes por la ciudad... ¿Qué está ocurriendo?

Buscan alimento que en zonas medias o altas de la cordillera ya no existe. El alimento se lo proporcionamos nosotros. Por eso bajan a estos territorios a comer. Es un problema gravísimo. El número de jabalíes ha aumentado considerablemente y puede causar problemas gravísimos. Hay que buscar sistemas para que podamos convivir pero de forma controlada.

