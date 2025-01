Valentín Costo: "Siempre vuelvo a mis Picos de Europa"

Valentín Costo tiene un extenso currículo montañero: el Mera Peak, el Kala Pathar, Kilimanjaro, Mont Blanc, Cervino, Toubkal... El leonés, autor de documentales de montaña y naturaleza, abrió ayer las IV Jornadas de montaña de Avilés y comarca. E hizo una confesión poco antes de pronunciar su charla: "Himalaya, Andes... Hay picos espectaculares. Pero yo siempre vuelvo a mis Picos de Europa", reconoció. Costo subió el Naranjo de Bulnes en veintinueve ocasiones. El Llambrión, treinta.

Comenzó Costo en la montaña casi por casualidad. Y ya de adolescente, en el instituto. "Alguien creó un grupo para hacer espeleología y enseguida me apunté. Pero nos gustaban más las montañas que había encima de las cuevas que las cuevas, así que empezamos a escalar y de eso hace ya cuarenta años", manifestó el leonés, que no prepara sus salidas a la de montaña de forma especial. "Hago muchas salidas y mucho desnivel. En casa tengo una bicicleta estática, pero no haga nada espectacular". Sí sigue el consejo de casi cualquier montañero: "Hacer cumbre no es lo más importante. La vuelta hay que saber darla siempre. La meta, como se suele decir, no es la cumbre, es el camino".

Para Costo lo importante de una salida a la naturaleza no está en la altitud. "Hay que disfrutar del camino, de la gente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la etnografía", recalcó el montañero que en su mochila siempre lleva ropa de abrigo y agua más el material que precise según la ruta: crampones, piolet...

¿El próximo reto? "Tenemos pensado ir a la cordillera del Karakórum (una de las grandes cordilleras de Asia, situada en la frontera entre Pakistán, India y China) y hacer el trekking del Baltoro, subir a algún seis mil... Pero todavía es un proyecto lejano", confesó el montañero.

A Costo le dará el relevo el día 20 Carlos Ares, alpinista, espeleólogo y aventurero gallego que expondrá en Avilés su travesía en kayak de 1.950 kilómetros por el río Mackenzie, en Canadá. El día 27 será el turno de Isidoro Rodríguez Cubillas, veterano alpinista leonés, autor, entre otros, del libro "Naranjo de Bulnes. Un siglo de escaladas". Susana Gómez, atleta y aventurera gallega, estará en Avilés el 3 de febrero. El ciclo finalizará el 17 del mes que viene.

