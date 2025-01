"Se van a cargar un monumento de nuestra playa", claman en Salinas: esta es la reacción de los vecinos a la polémica alrededor de las dunas del Espartal

"Como todo siga así, van a acabar con un monumento de nuestra playa, con lo que nos hace diferente a otros arenales", clama Armando Sánchez, vecino de Salinas que ayer, durante la mañana, paseaba a su perro junto a las dunas del Espartal, el foco de la polémica en los últimos días de Castrillón. Mientras los operarios de Costas siguen trabajando en la zona, está vez de manera manual en vez de con las retroexcavadoras que actuaron hace una semana, los vecinos de la localidad se muestran muy molestos con lo ocurrido, porque puede afectar gravemente a la imagen del lugar.

Operarios de Costas, ayer, en las dunas del Espartal. | MARA VILLAMUZA

"Salinas en verano se llena de turistas y, al final, tener algo tan especial como las dunas del Espartal es un reclamo como cualquier otro. Imagina que, tras esta intervención, se las cargan. Las consecuencias pueden ser muy graves para muchos sectores", señala Myriam Cerro, que reconoce que pasea por la zona con frecuencia y que ahora mira con preocupación las vallas que impiden el paso a las dunas. "Espero que hayan pensado mucho lo que han hecho. A mí no me convence nada, las imágenes son muy fuertes", apunta la castrillonense.

«Se van a cargar un monumento de nuestra playa», claman en Salinas

Misma sensación trasmiten las palabras de Diego Alonso, quien cree que esta intervención "puede ser un error del que nos arrepintamos mucho tiempo". "Por lo que he leído, todos los expertos coinciden que esto es un desastre. Pueden haberse cargado un monumento natural", lamenta el de Salinas, que espera que "se depuren responsabilidades de lo que ha pasado aquí". "No es que yo sea el mayor ecologista del mundo, pero no te puedes cargar algo así y salirte de rosita. Alguien tuvo que tomar la decisión de hacer esto y debería pagar por ello. En Salinas vamos a tardar mucho tiempo en olvidar algo así", sentencia el vecino.

El proyecto de regeneración de las dunas de Xagó, pendiente de licitación A. F. V. El plan de regeneración para las dunas de Xagó, que Demarcación de Costas impulsó casi a la par que el que se está desarrollando en San Juan-El Espartal y que ha despertado una importante polémica después de que geólogos y biólogos criticasen el uso de maquinaria pesada en el extremo occidental del arenal, está pendiente de licitación. Fuentes de la Delegación del Gobierno aseguraron ayer a este periódico que el proyecto, que tiene un coste estimado de 1,3 millones de euros y que plantea, entre otras actuaciones, la instalación de pasarelas de madera o la eliminación de especies invasoras en el sistema dunar, pasó favorablemente el proceso de exposición pública iniciado a finales de 2022. Lo que no hay, por el momento, es fecha para que el Ministerio de Transición Ecológica saque a concurso su contratación. La redacción del proyecto en cuestión fue adjudicado a la ingeniería TPF Getinsa-Euroestudios por 9.700 euros en 2021. En el texto resultante se incluye, por ejemplo, la demolición de construcciones sin uso, la restricción del tráfico rodado a algunas zonas, la instalación de pasarelas de madera para crear itinerarios para los viandantes o la eliminación de especies invasoras, entre las que se encuentran el eucalipto o los plumeros de la pampa. Tras la controversia en la actuación en El Espartal, donde los vecinos llegaron a denunciar la actuación de los técnicos de Tragsa con maquinaria pesada en las dunas más próximas a los Gauzones, expertos consultados por este diario como el geólogo Germán Flor Blanco, alertaron de que el arenal gozoniego no sufriese una actuación similar a la de Castrillón. «Que no vuelva a pasar lo mismo», advirtió. n

