Habla el hombre que cayó con su furgoneta desde un puente a la ría de Avilés: "La barandilla no me frenó"

"Lo importante es estar vivo. Lo demás es todo chatarra", sentenciaba este miércoles Carlos Gutiérrez Artime, el luanquín de 64 años que cayó este martes con su furgoneta blanca desde el puente Azud a la ría de Avilés. Con alguna que otra herida en la frente y en las manos , y aparentemente tranquilo, Gutiérrez relató lo sucedido veinticuatro horas antes a LA NUEVA ESPAÑA mientras un grupo de operarios retiraba el vehículo del cauce fluvial. "Metí la rueda en la canaleta, perdí la dirección de la furgoneta y fui contra la barandilla, que no me frenó", sentenció. Luego se precipitó con su vehículo desde unos diez metros de altura. La furgoneta quedó semisumergida y Gutiérrez Artime salió como pudo. "No tuve tiempo a pensar en nada", confesó. Volvió a nacer.

La citada barandilla, según expertos consultados por este diario, es "para un paseo peatonal". Pero está instalada a modo de barrera de protección en una vía con un tráfico de 15.000 vehículos de media. Según la normativa vigente, en zonas con riesgo de caída como esta, es necesario lo que los expertos denominan como "alta contención". Se trataría de pretiles para evitar que camiones de hasta diez toneladas, autobuses que rondan las trece toneladas o grandes transportes, que llegan hasta las 28 toneladas, acaben por precipitarse al vacío (o al agua) en espacios como el puente Azud.

El plan de movilidad vigente en Avilés llegó a recibir una alegación sobre esta cuestión, que no fue incorporada al documento definitivo. Y añaden quienes formularon la necesidad de esa protección en la zona donde esta semana se produjo un accidente, que todos los puentes de la margen derecha de la ría de Avilés deberían contar con "alta contención". En el propio puente Azud, que atraviesa una carretera autonómica, fueron sustituidas las barandillas hace un tiempo, debido al deterioro que presentaban, pero se instalaron del mismo tipo, como para un paseo peatonal.

Añaden los expertos consultados que, por el tramo arrancado en el siniestro, la velocidad de la furgoneta no era elevada, "no más de 50 o 60 kilómetros por hora" y la suerte quiso que el vehículo cayera al agua de lado, con marea baja y que el conductor no perdiera la consciencia en ningún momento. "Hay muchos puentes como este y estamos en una zona de entrada a un área industrial; la norma dice que el sistema de contención no puede ser ese", confirmaron las mismas fuentes, "sabiendo que es una obligación, existe una negligencia por parte de la Administración, hay que ser conscientes de ello".

Gutiérrez Artime observaba la carretera, la canaleta, el puente, la ría... No se quiso perder el izado del vehículo. Para sacar la furgoneta del agua fue precisa la intervención de buceadores además de una grúa. El luanquín explicó que, tras el accidente, hizo lo posible por salir por sus propios medios de la furgoneta. "Rompí la luna con un cabezazo, con puñetazos. Luego vinieron los bomberos. Pasé algo más de media hora en el agua, que estaba muy fría", relató. Carlos Gutiérrez fue atendido en el lugar de los hechos por un equipo de Atención Primaria y, luego, derivado al Hospital Universitario San Agustín con síntomas de hipotermia.

El luanquín, por fortuna, sabía nadar. Aunque desde la furgoneta a la orilla contó con el apoyo de Bomberos de Asturias que, en contra de lo que pensaba, no acudieron con una lancha en su búsqueda. "Hice siempre remo. Nací en la mar, como quien dice", agregaba arropado por un hijo.

Una vez con su coche rumbo a un concesionario, Gutiérrez suspiraba. Para Carlos ayer lo importante era estar ahí para contarlo. "Lo demás son hierros, chatarra", reiteraba.