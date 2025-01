La angula, a cuentagotas: el mal momento de una de las costeras más populares del Principado

Preocupación, desesperación, desencanto, hartazgo... Así se podría definir en líneas generales el sentir de los anguleros asturianos en las dos principales zonas de faena, la ría del Nalón y la playa de Ribadesella. En ambos lugares, con la mitad de la costera ya transcurrida, las cifras de capturas acumuladas – en torno a 150 kilos en ambos lugares– han puesto en alerta al sector. Pero los pescadores recuerdan que además de que posiblemente haya poca angula –las condiciones meteorológicas no han sido hasta hora muy buenas para la faena–, los escasos días que han podido trabajar por normativa tampoco es que ayuden a subir las cifras.

Según los datos de Cofradía de Pescadores "Virgen de la Guía", la cantidad es "muy baja", una reducción significativa respecto al año anterior. En noviembre, al inicio de la temporada, se pescaron un total de 29,2 kilos en solo cuatro jornadas, mientras que en diciembre la cifra ascendió a 117,4 kilos. Sin embargo, estos datos quedan my por debajo de los registrados en los mismos meses de 2023, cuando se alcanzaron los 170,5 kilos en noviembre y 216 kilos en diciembre.

"Se ha pescado muy poco, y el problema está en cuanto lo comparas con el año pasado. Tenemos 240 kilos menos de angula", lamenta José Manuel Gutiérrez, secretario de la cofradía riosellana, quien señala que la razón de esta diferencia está en el tiempo y el estado del mar. A pesar de estas cifras, los anguleros confían en que la situación pueda mejorar en las próximas semanas. La próxima jornada de pesca será el 26 de enero, y aún quedarán dos oscuradas más hasta completar los 30 días hábiles de campaña, repartidos entre noviembre y marzo.

Además de la escasez de capturas, los pescadores denuncian la rigidez del sistema de autorización para ejercer la actividad. No solo cuentan con pocos días para pescar, sino que según explican, cuentan con el contratiempo de tener que solicitar el permiso con 24 horas de antelación, sin saber con certeza qué condiciones habrá al día siguiente. "El mejor día para pescar lo perdimos el pasado sábado. Había riada y angulas a montones", lamentan desde la Cofradía de Ribadesella. Por ello, reclaman una mayor flexibilidad en la normativa de la campaña del llamado "oro blanco" y más agilidad en la tramitación de los permisos para poder seguir con una actividad que vive una situación "insostenible". en los últimos años.

El único aspecto positivo hasta el momento ha sido el precio de la angula, que ha registrado una media de más de 800 euros el kilo en los dos primeros meses de temporada en la rula riosellana. "A ese precio no estaban desde hacía años", reconoce Gutiérrez. La campaña de 2023-2024, la media de precios estuvo en 589 euros, con una producción que alcanzó en total los 659 kilos.

En la ría del Nalón más de lo mismo: la angula sale a cuentagotas. En noviembre se capturaron 2,17 kilos que se vendieron, de precio medio, a 1.268 euros. En diciembre los pescadores "defendieron bien" la última jornada de "oscuro" o noche sin luna. Y confían ahora en que "a últimos de enero entre algo en la ría". La angula está, pues, en la cuerda floja. Y los anguleros dicen tener la moral por los suelos: "Todo son trabas: el tiempo no ayuda y la regulación tampoco. Quien nos debería proteger (en alusión a la administración) no está aislando".

La pesquería está más limitada que nunca esta costera con los máximos 30 días hábiles de pesca y, en consecuencia, se produce una paralización temporal de dicha actividad pesquera de 70 días respecto al total de los hábiles autorizados en las campañas anteriores. Eso sí, esos treinta días son "movibles": "Si vemos que un domingo hábil va a ser malo lo podemos cambiar por otro día con mejores previsiones, pero es difícil poner de acuerdo a todo el colectivo para hacer esos cambios".

En este sentido, los anguleros propusieron a inicios de esta campaña a Pesca el impulso de una aplicación con un sistema individualizado para que cada pescador pudiera escoger los días, de esos treinta, que más les convinieran avisando siempre antes de las 18.00 horas del día de pesca: "Al principio no se cerraron en banda, pero ahora no quieren lanzar ese sistema que permitiría adaptar los días de pesca, y nos causa un importante prejuicio", subrayan.

El "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) publicó el pasado agosto una convocatoria de ayudas, dotada con 200.000 euros, dirigida al sector angulero afectado por la aplicación de los planes de gestión y zonas de pesca de la angula. Estos recursos tienen como finalidad compensar la pérdida de ingresos provocada por el cese temporal de la pesca por la aplicación de la legislación europea. Entonces los anguleros ya tacharon de "insuficiente" esta ayuda.

A las escasas posibilidades de pesca, los pescadores suman una campaña "bastante floja" en capturas y condiciones meteorológicas adversas que complican casi cualquier costera angulera: "No viene el tiempo para pescar angula, que requiere de fenómenos adversos. No llueve apenas, no hay temporales de mar, no hay temporal de viento…".

Suscríbete para seguir leyendo