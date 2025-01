La amistad suena a música americana en el Santa Cecilia de Avilés

El sonido americano de la amistad. De la de Ramón Arroyo, Lou Marini y Jeff Espinoza, tres músicos con muchos kilómetros en sus instrumentos. El primero, con la guitarra que lleva más de 30 años sonando con "Los Secretos"; el segundo, con el saxofón en "The Blues Brothers", banda de la que fundador, o con artistas como Lou Reed, B. B. King o Aretha Franklin; y el tercero, con "Flying Gallardos" o la "Vargas Blues Band". Este trío forma "Three Amigos", una banda con la que hoy hacen parada en el Santa Cecilia (20.30 horas).

¿Y a qué suenan "Three Amigos"? "A esos sonidos que se llaman música americana. A Dylan, Cash, Chuck Berry...", explica Arroyo desde Gijón, donde pasó ayer el día con Espinoza. "Ya hace unos 45 años los dos tocamos aquí. Tenemos muy buenos recuerdos de Asturias. Me encanta el norte", remarca el músico de un concierto que, eso sí, será el primero en el Principado con esta agrupación.

Porque, como explica el guitarrista, "Three Amigos" es una formación un tanto casual, con la que suelen hacer conciertos en Madrid cuando Marini está en España, de donde es originaria su mujer. "Aprovechamos sus vacaciones para tocar, que es lo que nos gusta. Podríamos estar jubilados, pero hacemos esto porque disfrutamos. La música no solo nos permite pasarlo bien, sino que además podemos vivir de ella", destaca Arroyo, quien reconoce que subirse a las tablas sin tantos ensayos como les gustaría es también un reto. "Cuando improvisas también disfrutas, aunque hay más margen para el error. Es un desafío que te hace estar en alerta pero que no te impide disfrutar", asegura. Hoy lo harán en el local de Galiana.