Despeyroux, de nuevo en Avilés, implora "Misericordia"

La relación de la dramaturga, directora teatral y actriz Denise Despeyroux (Montevideo, 1974) con Avilés es cuando menos especial. El próximo día 24 representará en el Centro Niemeyer "Misericordia", una obra en la que ella misma interpreta un papel que, aun siendo secundario, atraviesa la obra y relata su propia historia.

Denise Despeyroux inicia la conversación con LA NUEVA ESPAÑA asegurando que "adoro Avilés, amo esa ciudad. Inauguré el Club Niemeyer con “La realidad” y después volví con “El más querido” y “Por un infierno con fronteras”. También estuve en el Teatro Palacio Valdés, que es precioso, me encanta, con “Un tercer lugar” y “Canción para volver a casa”". Ahora regresa con "Misericordia" al gran escenario del Centro Niemeyer, lo que para ella es "un gran motivo de felicidad".

La dramaturga llegó a Avilés de la mano de Antonio Ripoll, por el que siente una admiración que cree recíproca. "Conoce mi obra desde hace mucho tiempo. Estudió varias veces la posibilidad de poder representar “Carne viva”, pero fue imposible porque la obra se desarrolla en tres espacios de manera simultánea y con nueve actores. Los dos nos quedamos con las ganas".

Despeyroux decidió con 12 años que quería dedicarse al teatro. Su padre era cantante de ópera y le acompañó en una de las obras como integrante del coro. "Esa experiencia fue definitiva. Quizás heredé la vocación artística de mi padre", cuenta. Y de su madre, maestra, heredó la facilidad para enseñar, otra de sus facetas que le entusiasma.

Su entusiasmo por el teatro la llevó a iniciarse como actriz, "porque es lo más cercano, porque no te imaginas como directora o dramaturga". Pero de manera natural avanzó a la dirección, "que produce mucha adicción", y de ahí a la escritura, con la adaptación de textos: "De repente me puse a escribir personajes que me gustaría interpretar".

Así llegó a "Misericordia", en la que encarna un personaje secundario en una única escena, pero contando su historia, su vida, el exilio de su familia de Uruguay. "En esta obra hay cuatro personajes ficticios que tienen gran peso, cada uno con su propia historia y su drama. Yo aparezco de manera secundaria solo en una escena y no salgo para hacer obra de autoficción sino para jugar, para tensar ese género que está tan de moda".

Aún así, admite que este personaje la "atravesó", porque en realidad revive aquel viaje que inició con nueve años como exiliada. "Fue el momento más épico de mi infancia, y eso atraviesa la obra. Y sí, me costó, porque es la primera vez que abordo el tema del exilio de mis padres y el mío propio".

Esa visión tan personal y real del exilio ha marcado a Denise Despeyroux, que siente el dramatismo de lo que está ocurriendo con los migrantes. "Muchos ciudadanos han comprado la idea de que son una especie de invasores que vienen a quitarle lo suyo. Superarlo es un reto colectivo", concluye.

