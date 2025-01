Esta es la petición de los hosteleros de Gozón para favorecer el ambiente por las calles de Luanco

La hostelería de Luanco lo tiene claro: quiere que el pueblo se mueva lejos de las fechas de temporada alta. Por ello, a partir de hoy la capital de Gozón vuelve a acoger las Jornadas de la cuchara, una edición que cuenta con tres participantes más que el año pasado y, además, están meditando diferentes acciones para los meses entre octubre y diciembre, ya que la campaña navideña estuvo "lejos de lo deseado". Además, los hosteleros también aprovecharon la ocasión para pedir a la administración más flexibilidad en los horarios nocturnos de cierre, a fin de ofrecer una oferta más atractiva para el visitante.

"Diciembre fue un mes malo, desde que estoy aquí siempre pasa lo mismo", señala Chus Paradelo, presidente de Otea Gozón, que cree que, como hosteleros, deben de buscar una solución, porque "por ejemplo, durante el puente hubo mucha gente en Asturias, y aquí no se notó nada". "Algo estamos haciendo mal cuando llega diciembre y Luanco no existe", apuntó el hostelero, que señala que desde el Ayuntamiento "no se apuesta mucho por esas fechas". "El puente de diciembre mueve muchas familias con niños y aquí apenas hay ambiente navideño, parecen unas fechas normales", achaca el dueño de un establecimiento ubicado en la misma playa de Santa Marina, quien también echa en falta que haya más ambiente nocturno en el pueblo, para así atraer, por ejemplo, más cenas de empresas. "Solo hay un local con licencia de música amplificada, el resto tienen un horario de cierre muy temprano. La gente sale a cenar y no hay donde tomar algo. Es un problema hasta para la juventud, que se tiene que ir a otros sitios. Se podrían hacer excepciones, como pasa en verano, para así nosotros tener margen de maniobra y poder organizar cosas diferentes", indicó.

Sobre esa cultura de calle también habló José Luis Almeida, presidente de Otea Asturias, y que no se quiso perder la presentación de las jornadas de la cuchara. "Vivir la calle es el mejor elemento turístico que tenemos. Debemos hacer que la calle sea favorable a la convivencia, porque la calle es ocio", declaró el ovetense, que cree que Gozón necesita "un plan especial para sus locales, para que, por ejemplo, en las terrazas se pueda tener música en vivo, siempre con horarios respetuosos con los vecinos". "Es algo que en Gijón se está aplicando, en Oviedo estamos trabajando en ello y no me gustaría que Gozón se quedase atrás", afirmó.

Almeida también pidió al sector público que "escuche a la hostelería", ya que "queremos crear más riqueza y más empleo, pero para eso necesitamos más y mejores licencias y abrir más tiempo, algo que pide la sociedad". "Estas jornadas evidencian lo que este sector puede crear. Lo fácil sería no hacer nada, pero cuando los hosteleros se empiezan damos el do de pecho", destacó el ovetense, que desveló que llevará las fiestas del Socorro a Fitur como parte de una nueva propuesta que tiene en cuenta las grandes fiestas patronales de Asturias. "Queremos decirle a España que aquí tenemos cosas espectaculares, como las fiestas del Socorro. Lo único que pedimos es que los políticos estén a la altura de las circunstancias", subrayó.

Paradelo, por su parte, puso en valor que para estar segundas jornadas se ha incrementado el cinco el número de establecimientos participantes. "Quedamos muy contentos con el tirón, es una manera de decir que en enero Gozón también es muy bonito. Parece que el tiempo nos va a ayudar", comentó el hostelero. En el acto también estuvo Raúl Heres, concejal de Turismo, que añadió que esta iniciativa "ayuda a atraer turistas": "Da gusto poder animar a la gente con este tipo de jornada".

Locales participantes

En las jornadas no hay un menú o plato cerrados y los establecimientos ofrecen diferentes creaciones con la cuchara como protagonista. Los ocho participantes son La Rula, D de Diego, Las Delicias de Güela, el Guernica, La Playa by Chus, La Ribera, El Tormentín y El Parque, además del alojamiento "Bañugues Turismo"

Suscríbete para seguir leyendo