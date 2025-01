El Principado, sobre el área logística del Aeropuerto: "Depende de que se potencia las mercancías en el aeródromo"

"La unión entre el Aeropuerto de Asturias y el promotor de la futura área logística alrededor del aeródromo. Esa es la clave para que el gran proyecto que quiere albergar Castrillón vea la luz". Eso opina Ignacio Ruiz, director general de Ordenación del Territorio, que ayer participó en las charlas que organiza Izquierda Unida el primer jueves de cada mes para reflexionar sobre áreas logísticas de la región, antes de la que también lanzó un mensaje de cautela: "Todo está aún en una fase embrionaria". En la charla también participó Pablo García-Vigón, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota y de la Asociación Nacional de Empresarios de Áreas Industriales y fue moderada por Laureano López Rivas.

"Aún queda un proceso muy largo en el que nadie puede decir si esto va a ser una realidad o no. Hay que hacer un análisis de medio ambiente, un trámite urbanístico, aprobar todo en el Pleno de Castrillón... Queda mucho trabajo todavía", señaló ayer Ruiz, que destacó que "todavía se debe analizar si el proyecto es de interés público, tanto a nivel local como regional, algo que quedaría en manos de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) y que, cuando se completen todos los pasos, puede que hayan pasado cinco años".

Sobre la importancia que puede tener este proyecto a nivel regional, Ruiz apuntó que todo se debe a la cercanía de los terrenos al Aeropuerto, aunque el proyecto puede chocar con los intereses del propio aeródromo, que también influyen en toda Asturias. "Si el Aeropuerto tiene planes y actuaciones previstas que choquen como esos terrenos habría que pensar mucho qué hacer. No puede ser que un proyecto ocupe el lugar del otro", indicó. Otra clave está en que el Aeropuerto, a día de hoy, no tiene tráfico de mercancías. "Si en los planes del Aeropuerto estuviese potencias los vuelos de mercancías, a lo mejor sí que tendría sentido crear una infraestructura cercana", apuntó Ruiz.

Por el momento, según su punto de vista, todo está en manos de la iniciativa privada, en concreto del promotor, que "habrá visto nichos de mercado alrededor del aeropuerto". "Todavía no se sabe nada concreto para saber si esto puede beneficiar a Asturias o no. Ya tenemos dos áreas logísticas, Bobes (Siero) y la Zalia (Gijón), que todavía están en un grado bajo de saturación. Es cierto que no hay nada al sobre las mercancías áreas, pero es que el Aeropuerto no ofrece ese servicio. Es algo que tienen que hablar todas las administraciones", sentenció.