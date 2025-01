El Puerto de Avilés registra un nuevo récord por mercancías movidas (y es millonario)

El valor económico de las mercancías embarcadas y desembarcadas en el Puerto de Avilés en 2024 superó los 3.307 millones de euros, cifra que supone un récord y que supera en 572 millones de euros y un 17,3% los 2.735 millones de euros alcanzados en 2023. Este porcentaje pondera aún más el incremento de las toneladas movidas en el año 2024 hasta las 4.650.646 toneladas, lo que supone un crecimiento del 1,52% respecto a 2023 y se traduce en un mayor valor añadido de las cargas que han hecho uso de los muelles de la Autoridad Portuaria de Avilés. Hay que tener en cuenta que las mercancías que cuentan con mayor valor añadido llevan aparejado de forma casi automática una disminución del peso, con lo que ese incremento del 1,52% en los tráficos es aún más significativo.

Entre las mercancías de mayor valor añadido se encuentran las cargas de proyecto y las piezas eólicas de la margen derecha asociadas a empresas como Windar, Asturfeito o Idesa, que están incorporando ese plus de valor en las mercancías puesto que una tonelada de producto acabado, lógicamente, no vale lo mismo que una tonelada de árido o de carbón. Además, el tráfico portuario avilesino del año pasado se situó justo por encima de las previsiones del Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria, que estimaba cerrar 2024 con 4.586.000 toneladas. Continúa también al alza el valor promedio de cada tonelada movida en los muelles avilesinos, que llega a los 716 euros por tonelada (640 euros en 2023). El objetivo para 2025: mejorar las cifras facilitando y adecuando las instlaaciones para que cada vez más empresas puedan hacer uso de las mismas.

Las cifras de 2024 confirman asimismo la consolidación del incremento del valor económico de las mercancías embarcadas en los muelles avilesinos (exportaciones, un 54%) frente a las desembarcadas (importaciones, un 46%). Así, el valor de las exportaciones en 2024 fue de 1.784 millones de euros frente a los 1.523 millones alcanzados por las importaciones. En esta misma línea, el valor medio de la tonelada de los productos exportados (870 euros/tonelada) supera al de las mercancías importadas (592 euros/tonelada).

También se ha incrementado el número de buques mercantes que hicieron escala el año pasado en Avilés, un total de 785 frente a los 775 registrados en 2023. Estos 785 buques, con más de 6.000.000 de GT de capacidad total, consolidan el alza del tamaño de los buques que, con un GT medio por buque de 7.565 unidades, ligeramente inferior a los 7.828 alcanzados en 2023, donde la mastodóntica familia de los GPO disparó el indicador. Son datos que reflejan la progresiva especialización de la Autoridad Portuaria de Avilés en piezas de gran tonelaje -en detrimento de los graneles- fabricadas por empresas asentadas, fundamentalmente, en el PEPA que finalizan sus procesos de producción en los muelles, a pie de los buques mercantes que las trasladan a partes eólicos y proyectos industriales en Europa del Norte, Oriente Medio, América del Sur y Estados Unidos, entre otros destinos.

El director de la Autoridad Portuaria de Avilés, Ramón Muñoz Calero, y el jefe del área de Operaciones y Desarrollo de Negocio, Manuel Echeverría, fueron los encargados de presentar a los medios de comunicación estos indicadores. Este es un extracto de las intervenciones de ambos ante los medios de comunicación. "Estamos consolidando el tráfico que hemos ido recuperando desde la pandemia y superando esos 4,5 millones de toneladas que teníamos como referencia. No obstante, el movimiento de toneladas no debe de ser nuestro objetivo exclusivo: es un objetivo importante y como sabéis se incorpora a las estadísticas del Puerto y sistema portuario de forma sistemática. Pero nos gusta también hacer referencia a ese valor de las mercancías que estamos moviendo por el Puerto. Vamos incrementando el valor de lo que movemos, lo que significa que estamos moviendo mercancía más elaborada, mercancía manufacturada de exportación fundamentalmente, y eso le aporta a la Autoridad Portuaria también mayor valor añadido", recalcó el director de la Autoridad Portuaria, Ramón Muñoz-Calero, que explicó: "Las mercancías más básicas, las que menos trabajo llevan, son las que más pesan. Estamos hablando de materias primas como pueden ser el carbón, áridos o concentrado de zinc. Y las mercancías de más valor son más finas, más delicadas; son mercancías manufacturadas, producto acabado que, normalmente, no alcanza los niveles de peso de las grandes de los graneles sólidos. Por ejemplo, en los gáneles estamos en 2,8 millones de toneladas, pero estas toneladas no tienen un valor económico tan grande como una tonelada, por ejemplo, de una torre eólica o de un depósito de gas que pueda fabricar IDESA".

Manuel Echevarría, jefe del Área de Operaciones y Desarrollo de Negocio calificó 2024 como "un buen año". "Hemos alcanzado las previsiones que teníamos al comienzo de ejercicio, con 4.650.646 toneladas. Es un dato bastante positivo y lo es aún más si cabe porque por primera vez desde que hacemos este tipo de análisis hemos superado con holgura los 3.000 millones de valor de la mercancía que se ha movido por nuestros muelles: hemos estado en torno a los 3.300 millones, algo más. Es un resultado esperanzador porque se trata de las mercancías que utilizan el Puerto de Avilés y, sobre todo, porque han sido las exportaciones las que han aportado mayor valor a esta ratio". Consideró "esperanzador" que ahora "hay más trabajo que se está haciendo en la comarca de Avilés que sale hacia el exterior". "Ya no se trata tanto de manejar materias primas básicas, sino que lo que estamos haciendo es transformar estas materias primas y enviarlas al exterior", dijo.