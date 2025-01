Crónica de una crisis anunciada: todas las claves de la situación de Idonial

Crear un gran centro tecnológico, al estilo de Tecnalia en el País Vasco, que cubra todos los ámbitos posibles del sector industrial, atraiga a nuevo talento y adquiera "relevancia internacional". Este era el objetivo que la Consejería de Ciencia anunció en febrero de 2023. Para ello planteó la fusión de los cinco centros que suman más de 300 profesionales: Asincar, Fundación Barredo, CTIC, Cetemas e Idonial. De ese gran proyecto inicial se descolgaron todos excepto Idonial, que ya había surgido de una fusión en 2019 entre el Itma y Prodintec. Ahora, las posturas entre la Consejería y el mayor centro tecnológico de la región parecen enfrentadas. Tanto, que el Principado ya plantea crear un nuevo centro de vanguardia, y le ha reducido de 400.000 a 100.000 euros la ayuda en los presupuestos regionales de este año, poniendo en riesgo el futuro del buque insignia de la I+D y la innovación industrial de Asturias.

Asincar, la Fundación Barredo, CTIC y Cetemas rechazaron una fusión. "El proyecto no estaba claro", aseguran las fuentes consultadas. Esa decisión no parece que haya tenido consecuencias para ninguno de ellos, ya que la consejería de Ciencia ha mantenido en los presupuestos para 2025 las ayudas económicas que venían recibiendo.

Idonial, pese al abandono del resto de centros, siguió adelante con el proyecto. El plan presentado por la Consejería supone suscribir un contrato programa con una inversión de 9 millones de euros en tres años, los dos primeros en este mismo ejercicio. Es tanto como hacer realidad uno de los objetivos de los patronos privados y la dirección del centro tecnológico desde hace años.

El problema surgió el pasado mes de diciembre, cuando la Consejería presentó su plan y los patronos votaron en contra, "no del contrato programa, sino de hacerlo cuando sobre la mesa falta información". Las distintas fuentes consultadas coincidieron en que a los patronos no se les presentó un plan estratégico que incluyera una agenda con objetivos, inversión tecnológica, la plantilla, unos estatutos y un plan de gobernanza. Es decir, solo se puso sobre la mesa el contrato programa para que se votara "sí" o "no".

Sin embargo, sí se planteó el cambio de dirección y que los patronos debían comprometerse a aportar ya en este mes de enero unas cuotas o compromiso económico de contratación con el nuevo centro que se situaba entre los 200.000 y los 250.000 euros. Los estatutos de la Fundación Idonial tienen una peculiaridad, y es que los votos de cada una de las 22 empresas que integran su patronato vale lo mismo. Es decir, el peso de las más grandes, como ArcelorMittal, es el mismo que el de la más pequeña, con independencia del tamaño, facturación, plantilla o incluso de su contratación con el centro tecnológico.

La facturación anual de Idonial supera los 6 millones de euros, de los que el 25% los aportan los patronos con la contratación de los servicios del centro tecnológico. Y aquí sí que hay diferencias. Mientras que unas empresas contratan cada año cientos de miles de euros, otras solo lo hacen de manera casi simbólica, pero sí lo hacen con centros de otras comunidades autónomas, como ha denunciado el comité de empresa. Aun así, ese 25% es la segunda mayor tasa que se registra en este tipo de fundaciones a nivel nacional, aseguran quienes conocen los entresijos de este tipo de centros.

El patronato está ahora a la espera de que la consejería de Ciencia marque una nueva fecha en el calendario para reunirse en un intento de explicar su postura, "aclarar dudas" y llegar a un acuerdo. Se da la circunstancia de que a quien tienen que convencer para retomar las negociaciones es a Iván Aitor Lucas del Amo, el nuevo viceconsejero de Ciencia y representante del Principado en el propio patronato. La misma persona que ya anunció que el Principado desarrollará su propio centro tecnológico de vanguardia y que se olvidaba de Idonial.

Suscríbete para seguir leyendo