El gobierno y la Cámara celebran la licitación del futuro parque de baterías de Avilés

Que la sociedad Parque Empresarial Principado de Asturias, del grupo Sepides, haya sacado a licitación el contrato para redactar el proyecto de urbanización de los terrenos de las antiguas baterías de coque se recibe, según se mire, con la sensación del deber cumplido –por un lado– y con necesidad de información –por otro–.

Así lo explica Manuel Campa, que es el concejal de Desarrollo de Ciudad y portavoz socialista: "Con esta licitación el proyecto de baterías sigue avanzando". Y es que, en unos días, el Pleno municipal aprobará "la modificación del plan urbano, que es un requisito imprescindible para desarrollarlo. En los próximos meses estaremos en disposición de ponernos a vender las parcelas y así poder empezar a ver cumplido el deseo de nuevas inversiones en la ciudad".

Campa espera que estas nuevas inversiones sean "tractoras de empleo, tractoras de actividad, no solo para el entorno de baterías, sino para el conjunto de la ciudad e incluso de la comarca y de la región". En este punto es donde se mostraron tan tajantes como de acuerdo los portavoces de los sindicatos mayoritarios: José Manuel Rodríguez Baltar, el secretario comarcal de Comisiones Obreras (CC OO) y Daniel Cuartas, el responsable avilesino de FICA-UGT. Este, concretamente, "sigue defendiendo" que la parcelación del futuro ecoparque se haga "para facilitar la llegada de una empresa grande y tractora". Y es que, dice Baltar, es preciso "evitar los traslados de pequeñas empresas de un lado al otro de la ría".

David García, el portavoz de Cambia Avilés y socio de gobierno de los socialistas, insistió en la idea del trabajo bien desarrollado: "Como ya venimos avanzando desde la aprobación de los presupuestos, este va a ser el año de las grandes inversiones". Para García, el desarrollo del ecoparque es una de estas inversiones que se ha hecho realidad por el apoyo "imprescindible" –subrayó– de Podemos e Izquierda Unida, es decir, las dos fuerzas que en Avilés integran Cambia: "Los principios de sostenibilidad y medioambientales deben ser un eje fundamental sobre el que se asiente el futuro industrial de nuestra comarca, atrayendo empresas que apuesten por empleos de calidad y nos permitan fijar y atraer población".

Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en Avilés, aseguró que la licitación del proyecto de baterías para su partido "tiene máxima prioridad, urgencia y necesidad: no podemos esperar más". Por eso celebró que el Sepides haya abierto la espita del futuro de la ciudad. Sin embargo, reclamó información: "No sabemos si hay alguien interesado en el ecoparque", dijo. "Vamos a estudiar la licitación, entendemos que no podemos estar al cabo de la calle, pero tampoco sin información", subrayó.

Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox, señaló: "Esperamos que el contrato no quede desierto como viene siendo lo habitual en el Ayuntamiento. Esto causaría más demoras en un proyecto que ya está bastante retrasado de por sí. Otra de las incógnitas que tenemos es a qué precio se venderá el metro cuadrado, algo que hemos preguntado en numerosas ocasiones y nadie quiere contestar. Otro de los aspectos que nos llama la atención es la constante alusión a ‘sostenibilidad’, ‘impacto medioambiental’ o ‘parque verde’, que son neologismos que esconden un alto coste empresarial y baja competitividad".

Daniel González, el presidente de la Cámara de Comercio, acogió la noticia con esperanza: "Los plazos comprometidos se van cumpliendo. Avilés afronta con optimismo la nueva era industrial en la que los suelos estratégicos de baterías serán determinantes en la captación de nuevas inversiones para la ciudad".

