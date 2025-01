¿Cuántos habitantes tendrá Avilés dentro de 20 años? Esta es la drástica caída que calculan los expertos

Como en la serie "Juego de Tronos", con el cambio de siglo Avilés se ha quedado bajo el manto de un auténtico invierno, aunque no de nieve y hielo, sino demográfico. Un invierno que ha ido menguando la cifra de habitantes desde los 83.553 con los que se entró en el flamante siglo XXI a los 75.351 que según el INE había el pasado noviembre, el dato más reciente publicado hasta la fecha. Los motivos por los que la ciudad se ha convertido en la Invernalia de los grandes concejos asturianos son de sobra conocidos: la baja natalidad, el envejecimiento de la población, la pérdida de puestos de empleo, la escasez de vivienda... Y la situación, a ojos de los expertos, no solo no mejora, sino que tiene visos de ir a peor: "En quince o veinte años, cuando vayan muriendo los hijos del baby boom, seguramente se convierta en una ciudad de 60.000 habitantes", advierten, al tiempo que apuntan a que el concejo, más allá de tratar de captar población, debería intentar adaptarse a la nueva realidad demográfica que se le viene.

Si dibujásemos una gráfica de la evolución demográfica de Avilés en este siglo XXI, la línea sería claramente descendente, salvo con un par de salvedades. En 2002, Avilés ganó 671 habitantes. También dejaron un saldo positivo 2007 y 2008, con un crecimiento poblacional de 197 y 725 personas. Si bien, desde entonces el saldo de habitantes muestra cada año números rojos. Salvo contadas excepciones, Avilés está perdiendo habitantes a razón de medio millar al año. El 2021 fue el peor en este sentido, con la pérdida de 997 avilesinos. Por otro lado, las estadísticas del INE reflejan que en 2024 la caída fue solo de 167 habitantes, la más baja desde 2009.

Para el sociólogo avilesino Arsenio Valbuena, los motivos que han llevado a Avilés a perder 8.182 habitantes en este primer cuarto de siglo son claros. "La falta de vivienda, que lleva a un desplazamiento poblacional a concejos limítrofes, donde los pisos son más baratos; la contracción de la natalidad, que es un problema generalizado en España, pero que en Avilés es muy representativo; y una población envejecida, que hace que los fallecimientos superen a los nacimientos", resume el experto.

Tratar de revertir esta situación es "muy difícil", a ojos del sociólogo avilesino. "No hay políticas que lo reviertan. No hay vivienda a un precio asequible, tampoco iniciativas de empleo que puedan atraer inmigración nacional o extranjera... Soy muy pesimista", confiesa Valbuena.

Una visión similar comparte el presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y doctor en Geografía y catedrático de Geografía Humana, Rafael Puyol. "La recuperación demográfica es muy difícil. No hay soluciones milagro y, si hay alguna, pasa por un desarrollo económico que cree nuevas actividades, nueva riqueza, y eso atraiga población de fuera; y tampoco se ve que en el caso concreto de Avilés vaya a suceder", apunta Puyol.

¿Y qué hacer, entonces, ante esta situación? "Quizás el Ayuntamiento debería preocuparse más por cubrir sus servicios de cara a esa realidad", propone Valbuena, que entra en detalle: "Hacer de Avilés una ciudad segura, bonita, con facilidades para vivir, mejorando la movilidad, servicios como residencias de ancianos, colegios, una buena oferta de ocio...", detalla el sociólogo, que no duda en hacer un vaticinio negro de la evolución demográfica de Avilés: "En 20 años los hijos del ‘baby boom’ estaremos criando malvas, por lo que la proyección demográfica vegetativa es tremendamente negativa, salvo que se creen, aproximadamente, entre 6.000 y 8.000 puestos de empleo al año. Sin eso, que parece imposible, se perderán unos 20.000 habitantes en las próximas dos décadas".

Puyol, que ya advierte que "no se podría esperar ningún milagro", cree que doblar la caída demográfica avilesina pasaría por "mantener las empresas que ya existen, crear nueva actividad económica y definir una política de atracción, también con el talento serio, que es muy válido y puede aportar mucho al tejido empresarial". "Eso sí, tratar de hacer reversible la caída demográfica no invalida que se deba pensar en que las ciudades cada vez deben atender a una población más mayor que tiene tres necesidades básicas: pensiones, sanidad y dependencia".

Suscríbete para seguir leyendo